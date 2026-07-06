MBC kampyon sa Power 60 senior citizens basketball

Hingpit nga dominasyon ang gihimo sa Mandaue Ball Club (MBC) batok sa Pardo Ball Club (PBC), 117-73, sa finals aron angkunon ang kampyunato sa Power 60 Friendship Cup senior citizens basketball tournament ning bag-ohay lang sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang MBC nga wala nakatilaw og pilde ning 7-team tournament sulod sa walo ka duwa gikan sa elimination round, sayong ningratsada ug ningposte dayon kini og 36-19 nga labaw human sa 1st quarter.
Wala lung-i sa MBC ang PBC ug padayon kini nilang gipangkusokuso hangtod nga hingpit nilang naangkon ang championship trophy ug P10,000 nga ganti.
Isip 2nd placer, ang PBC nakadawat og P7,000 nga ganti ug tropeyo.
Sa inilugay sa ikatulong puwesto, gipangpukan sa Power Forty ang Lagtang Basketball Gold (LBG), 70-60.
Ang Power Forty nakabulsa og P5,000 nga ganti ug tropeyo samtang ang LBG nakadawat og P3,000 nga ganti ug tropeyo.
Nagkanayon si Commissioner Edwin Dejacto nga ang napiling MVP mao si Blake Casals sa MBC.
Nakaangkon siya og P1,000 nga ganti ug tropeyo.
Puntos matag usa:
1st game:
Power Forty (70)- Abapo 27, E. Abasolo 8, Dungog 8, Cabatas 8, Cantarona 8, Mosqueda 6, Ybiernas 3, H. Abasolo 2.
LBG (60)- Taran 14, Ozon 12, Delima 11, Abatayo 7, Lastimosa 6, Cabanero 5, Villocero 3, Reyes 2.
2nd game:
MBC (117)- Abano 25, Antigua 19, Yosores 18, Casals 16, Ceniza 12, Englis 11, Manago 8.. Ibahay 4, Diaz 4.
PBC (73)- Danny Lim 22, Cabaluna 12, Pacquiao 9, Ebrado 8, Estrada 7, Zerna 5, Lumapas 4, Omana 2, Dela Peña 2, Navarro 2. / ESL