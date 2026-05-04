MBC midaog sa basketball sa senior citizens

Gipanglampornas sa Mandaue Ball Club (MBC) ang Lagtang Basketball Gold (LBG), 61-45, sa main game niadtong Dominggo, Mayo 3, 2026, atol sa pagsugod sa Power 60 Friendship Cup basketball tournament sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Pagsugod pa lang, nanginit dayon ang opensa sa MBC ug nakaposte kini’g 21-13 nga labaw human sa 1st quarter.
Human niini, wala na molingi pagbalik ang MBC hangtod hingpit nilang naposte ang labing una nilang daog ning torneyo, nga alang sa senior citizens.
Gipangulohan ni Blake Casals ang MBC pinaagi sa iyang 12 puntos, nidugang og 11 puntos si Eli Ceniza, samtang niamot og 10 puntos matag usa sila si Flor Yosores ug Antigua.
Sa laing mga duwa, gipangbuntog sa Talisay Basketball Association (TBA) ang Hoopers, 52-47, samtang gipangmakmak sa Power 40 ang Pardo Ball Club (PBC), 74-61. / ESL