MBC misikit na sa semis sa senior citizens basketball

Nialisngaw na ang humot sa semis alang sa Mandaue Ball Club (MBC) human nila gipangkusokuso ang FUBA, 85-57, sa Power 60 Friendship Cup basketball tournament sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo, Mayo 17, 2026.
Ang MBC ningsulbong sa solong liderato ning maong torneyo sa senior citizens dala ang 3-0 nga rekord.
Gikan sa sikit nga sangka sa 1st quarter, kalit lang gipasutoy sa MCB ang ilang opensa pagsugod sa 2nd quarter sa pagpangulo nila ni Alex Abano ug Fermin Antigua aron sugdan pagdominar ang duwa.
Human niini, ninglahos na ang MBC hangtod sa hingpit nilang kadaugan.
Ang MBC nagkinahanglan na lang og usa ka daog aron makaseguro og puwesto sa semis samtang nihanap ang paglaum sa FUBA human sila nitiurok sa 0-2 nga rekord.
Sa laing mga duwa, gipangmakmak sa Pardo Basketball Club (PBC) ang Hoopers, 86-64, samtang gipatapsingan sa Lagtang Basketball Gold (LBG) ang Power Forty, 60-54.
Puntos matag usa:
1st game.
PBC (86)- Lim 25, Ebrado 15, Zerna 12, Estrada 9, Mmana 8, Dela Peña 8, Abellanosa 5, Navarro 2, Pacquiao 2,
Hoopers (64)- Villarino 30, Mesario 9, Daguman 8, Lizaran 8, Torrefranca 5, H. Villarino 2, Cabanero 2.
2nd game:
MBC (85)- Abano 21, Antigua 16, Casals 10, Diaz 8.. Ibahay 8, Manago 6, Yosores 6, Ermac 4, Englis 4, Ceniza 2.
FUBA (57)- Pahamutang 18, Dejos 11, Lagahino 10, Dabatos 10, Lucena 2, Isoy 2, Padas 2, Tabar 2.
3rd game
LBG (60)- Taran 14, Delima 12, Cabanero 8, Lastimosa 7, Alferez 7, Econas 4, Echavez 4, Abatayo 2, Villocero 2.
Power Forty (54)- Abapo 13, Cabatas 10, Cantarona 9, Cabrera 5, Ybiernas 5, Fuentes 4, Dungog 2, Abasolo 2, Pestano 2, Mosqueda 2. / ESL