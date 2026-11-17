Napahugtan sa Mandaue Ball Club (MBC) ang ilang paggunit sa ikatulong luna human nila gipanglampornas ang Hoopers, 86-57, sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 niadtong Lunes, Nobiyembre 16, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang MBC ningsaka sa 5-1 nga rekord ug sikit na silang nagsunod sa league-leaders HLY ug Guadalupe Athletic Association (GAA), nga pulos naggunit og 5-0 nga rekord.
Sa pagsugod pa lang, gipasutoy dayon sa MCB ang ilang opensa hangtod nga nakamugna sila og 55-33 nga labaw sa halftime.
Human niini, wala na nakabangon ang Hoopers, nga nahagbong sa 1-4 nga rekord.
Sa laing duwa, gipangmakmak sab sa FUBA ang Blessil Tungkil, 87-67.
Ang FUBA ningsaka sa 3-3 nga rekord samtang ang Blessil Tungkil ningdakin-as sa 2-4 nga rekord.
Puntos matag usa:
1st game:
MCB (86)- Gonzaga 16, Englis 16, Ceniza 11, Baunsit 11, Manago 10, Cardenas 4, Somosot 4, Pono 4.. q.score. 30..25..17..14..
Hoopers (57)- Abarquez 12, Gerali 10, Barliso 9, Villoceno 8, Torrefranco 6, Reyes 6, Fernandez 2, Villarino 2, Daguman 2.. q. Score. 19..14..7..17..
2nd game:
FUBA (87)- Pahamutang 23, Campos 20, Dejos 18, Vidal 14, Gabica 4, Labitan 4, Isoy 4.
Blessil Tungkil (67)- Ferraren 16, Yares 10, Fransisco 8, Alinabon 8, Camota 7, Bughao 7, Pestano 5, Abasolo 4, Dungog 2. / ESL