MBC, PBC magpinaksitay sa Power 60 senior citizens basketball finals

Magpinaksitay sa finals ang Mandaue Ball Club (MBC) ug Pardo Ball Club (PBC) human nila gipangdispatsar ang ilang tagsatagsa ka kontra sa semi-finals sa Power 60 Friendship Cup senior citizens basketball tournament niadtong Sabado, Hunyo 27, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang MBC nga ninghuman sa ilang tahas sa elimination round nga wala'y pilde sulod sa unom ka duwa ning 7-team tournament, nagpadayon sa ilang kabangis ug ilang gipangmakmak ang Lagtang Basketball Gold (LBG), 79-58, sa main game samtang gipakaging sa PBC ang mas inilog nga Power Forty, 95-83, sa premirong duwa.
Naggukod pa ang MBC batok sa LBG pagtiklop sa 1st quarter, 18-23, apan pagkahuman niini, hingpit nga gibalit-ad sa MBC ang dagan sa duwa ug ilaha na kining kontrolar hangtod na sa katapusang gutlo.
Sa laing duwa, nagmangtas sila si Danny Lim ug Teody Ebrado aron pangulohan ang bangis nga panimalos sa PBC batok sa Power Forty nga ningmakmak kanila, 75-61, sa elimination round.
Si Lim nagpakatap og 33 puntos samtang nitunol og 28 puntos si Ebrado alang sa PBC.
Puntos matag usa:
1st game:
PBC (95)- Lim 33, Ebrado 28, Estrada 14, Dela Pena 10, Abellanosa 2, Padriga 2, Navarro 2, Cabaluna 2, Sabellano 2.
Power Forty (83)-Cabrera 22, Abapo 20, Cabatas 9, Dungog 7, H. Abasolo 7.Pestano 7, Cantarona 2, Mosqueda 2.
2nd game:
MCB (79)- Antigua 21, Eglis 15, Abano 15, Diaz 7, Yosores 6, Casals 6, Ceniza 5, Manago 4.
LBG (58)- Taran 18, Cabanero 10, Delima 7, Alferez 6, Econas 6, Ozon 5, Abatayo 4, Lastimosa 4. / ESL