MBC, PFBC pulos 2-0 sa senior citizens basketball

Nagbahin sa sayong liderato Mandaue Ball Club (MBC) ug Power Forty Ball Club (PFBC) human nila gipangkusokuso ang ilang tagsatagsa ka kontra sa Power 60 Friendship Cup basketball tournament niadtong Sabado, Mayo 9, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang MBC wala’y kaluoy nga ningkusokuso sa Hoopers, 95-55, sa main game sa tulo ka mga engkuwentro samtang gipangmakmak sa PFBC ang FUBA, 83-60, sa premirong duwa.
Ang MBC ug PFBC pareho nang naggunit og 2-0 nga rekord, ang Hoopers nahagba sa 0-2 samtang ang FUBA nidakin-as sa 0-1.
Sa ikaduhang duwa, gipangmakmak sab sa Lagtang Basketball Gold (LBG) ang Talisay Basketball Association (TBA), 84-61.
Ang LBG ug TBA pareho nang naggunit og 1-1 nga rekord.
Puntos matag usa:
1st game
PFBC (83)- Cabrera 27, Cabatas 12, Abapo 9, Dungog 9, Abasolo 8, Fuentes 6, Cantarona 4, Ybiernas 4., H Abasolo 2,
FUBA (60)- Pahamutang 30, Lagahino 15, Dejos 5, Lauron 4, Tabar 2, Padas 2, Caburnay 2.
2nd game
LBG (84)- Delima 17.. Econas 16, Taran 15, Alferez 13, Dela Calzada 8, Echavez 5, Lastimosa 4, Villocero 4, Lisondra 2.
TBA (61)- Canias 11, Ruales 11, Valliente 8, Reyes 7, Cabrera 6, Cabigas 6, Basillote 4, Lonzaga 4, Abapo 2, Oledan 2
3rd game
MBC (95)- Antigua 17, Cineza 16, Manago 10, Ibahay 10, Yosores 8, Englis 8, Calas 7, Doria 6, Diaz 6, Yu 4, Ermac 3.
Hoopers (55)- Yusores 11, Villarino 8, Gerali 4, Lizaran 2, Chan 2. / ESL