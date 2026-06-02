MBC unang misulod sa semis sa senior citizens basketball

Naangkon sa Mandaue Ball Club ang labing unang puwesto sa semi-finals human nila gipangmakmak ang Power Forty, 109-90, ning bag-ohay lang sa Power 60 Friendship Cup basketball tournament sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Sa kadaugan, nisaka ang MBC sa perpektong 5-0 nga rekord, nga nagpahiluna nilang daan sa No. 1 puwesto sa playoffs ning maong torneyo nga alang sa mga senior citizens.
Nagmangtas si Alex Abano ug gipangulohan ang kadaugan pinaagi sa iyang 35 puntos samtang nidugang og 21 puntos si Fermin Antigua.
Sa kapildihan, ang Power Forty nidakin-as sa 2-2 nga rekord.
Sa laing duwa, nihayag ang paglaom sa Pardo Basketball Club (PBC) nga mosunod pagtaak sa semis human nila gipangbuntog ang Lagtang Basketball Gold (LBG), 88-78.
Ang PBC ningsaka sa 3-1 nga rekord samtang ang LBG natagak sa 3-2 nga baraha.
Sa lain pang duwa, gipanglampornas sa FUBA ang Talisay Basketball Association (TBA), 91-69.
Puntos matag usa:
1st game:
MBC (109)- Abano 35, Antigua 21, Yosores 18, Casals 10, Englis 9, Diaz 8, Yu 6, Ceniza 2, Manago 2.
Power Forty (90)- Cabrera 26, Yibernas 18, Cabatas 16, G. Fuentes 6, Cantarona 6, Abasolo 6, Dungog 4, Mosqueda 4, T. Fuentes 4.
2nd game
FUBA (91)-Jun Pahamutang 33, Lagahino 20, Davatos 14, Lauron 7, Tabar 3, Bentazal 2, Cortez 2, Amante 2, Arogante 2, Isoy 2, Padas 2, Ibunalo 2.
TBA (69)- Ruales 20. Abapo 10, Reyes 8, Lonzaga 8, Cabrera 7, Basillote 5, Wenceslao 4, Echavez 4, Oledan 3.
3rd game:
PBC (88)- Lim 22, Ebrado 20, Estrada 11, Zerna 9, Omana 7, Padriga 6, Epot 5, Cabaluna 4, Sabellano 2, Abarquez 2.
LBG (78)- Econas 19.. Taran 14, Alferez 12, Delima 10, Lastimosa 6, Abatayo 6, Dela Calzada 4, Villocero 3, Barliso 2, Echavez 2. / ESL