Mbilli batok Alvarez mahitabo sa Saudi

Sagubangon sa bag-ong World Boxing Council (WBC) super middleweight champion Canadian Christian Mbilli ang labing dako niyang away karong Septiyembre 12, 2026, sa ANB Arena sa Riyadh, Saudi Arabia.
Ning maong away nga gikonsiderar nga labing dako sa kasaysayan sa boksing sa Quebec, Canada, depensahan ni Mbilli ang iyang korona batok kang Mexican superstar Saul Canelo Alvarez.
“Canelo Alvarez is the greatest test of my life—a life of effort, perseverance, and hard work that has prepared me for this moment. On September 12, I promise to etch my name into the history of the sport by delivering a war like you’ve never seen,” matod ni Mbilli nga napatik sa www.boxingscene.com.
Ang promoter ni Mbilli nga si Eye of the Tiger Management (EOTTM) President Camille Stephon nagkanayon nga dugay na niyang gitinguha kining awaya apan karon lang nahan-ay.
Si Mbilli kinsa natawo sa Cameroon apan nagpuyo na sa Quebec, naggunit og 29-0-1, 24KOs nga rekord samtang si Alvarez kinsa kanhi super middleweight undisputed champion, adunay 63-3-2, 39KOs nga record. / ESL