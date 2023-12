MCC gilugwayan sa ChEd

Giluwagyan og deadline ang Mandaue City College (MCC) sa Commission on Higher Education (Ched) sa pag-comply sa ilang aplikasyon alang sa Certificate of Program Compliance (COPC).

Si Lilybeth Mayol, pangulo sa administrasyon sa MCC, niingon niadtong Huwebes, Disyembre 7, 2023, nga ang Ched nihatag kanila hangtod sa Marso sa sunod tuig aron makompleto ang ilang mga kinahanglanon sa pag-apply pag-usab sa COPC sa Hunyo.

Ang COPC usa ka pag-ila nga ang mga partikular nga degree programs nga gitanyag sa mga lokal nga unibersidad ug kolehiyo hingpit nga nagsunod sa mga sumbanan ug mga giya nga gitakda sa Ched.

Ang MCC nagkinahanglan sa pag-ila aron magpadayon ang pagtanyag og libreng tuition pinaagi sa Ched’s Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education (UniFast).

Ang tunghaan unang gihatagan sa scholarship program niadtong 2019, ug ang mga estudyante niini atol sa school year 2019-2020 nakabenepisyo, apan ang re-application niini sa COPC gibalibaran sa Ched niadtong 2022.

Lakip sa mga hinungdan sa pagdumili mao ang kakuwang sa mga pasilidad ug kawani sa eskuylahan.

Si Mayol niingon nga hapit na makompleto ang ilang pagkuha sa “plantilla” (permanent) nga posisyon sa tunghaan. Siya nidugang nga ang Siyudad midonar usab og 66 ka wall fan ug 450 ka monobloc armed chairs niadtong Nobiyembre aron idugang sa ilang mga pasilidad.

“I am so very happy that the LGU (local government unit of Mandaue) attentive to our needs. Kaniadto duha ra ang electric fan matag classroom, ug karon lima na ta para sa proper ventilation,” matod ni Mayol.

Gipahibalo usab niya nga gipresentar na sa City Engineering’s Office ang master plan sa gisugyot nga bag-ong MCC building.

Ang MCC anaa karon nahimutang sa Mandaue City Cultural and Sports Complex sa Barangay Centro.

Siya niingon nga ang edipisyo, nga maoy mohulip sa karaang Mandaue Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) building sa Barangay Looc, lima ka andana ang gitas-on, nga naglangkob sa 16 ka lawak-saringan sa matag andana.

Dugang pa ni Mayol nga ang edipisyo adunay activity center sa taas nga andana ug mga elevator.

Matod niya nga plano nila nga ipresentar ang master plan ngadto sa mga stakeholder nga nalambigit, lakip na ang Mandaue City Government, aron iapil ang ubang mga sugyot sa dili pa ang final draft alang sa pagpatuman niini.

Si Mayol niingon nga ang budget sa maong edipisyo mokantidad una og P120 milyunes.

Niadtong Nobiyembre 29, si City Councilor ug Chairman of Education Malcolm Sanchez niingon nga giaprubahan na sa Konseho sa dakbayan sa Mandaue ang MCC aron mahimong usa sa mga departamento sa Siyudad ubos sa buhatan sa mayor.

Kini nagpasabot nga ang tunghaan adunay direktang pundo gikan sa buhatan sa mayor pinaagi sa tinuig nga budget sa Siyudad imbes nga makadawat lang og tinuig nga subsidy.