MCC, MCH madayon na og tukod

Madayon na ang pagtukod sa bag-ong Mandaue City College (MCC) campus ug sa Modern City Hospital (MCH) human nipasalig si Congresswoman Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon paggahin og P150 milyunes alang sa matag proyekto.
Duna pa’y posibilidad nga modoble ang budget sa duha ka dagkong proyekto.
Gipahibalo ni City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on nga ang budget sa Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa flood control giputol nga naghatag og higayon para ma-reallocate ang pundo.
Matod niya, ang unang pasalig nga P150 milyunes matag usa mahimong mosaka sa P300 milyunes o labaw pa, depende sa suporta sa mga senador.
Gipadayag ni Malig-on nga gihimo na ang mga preparasyon para masugdan ang pagtukod sa labing daling panahon, posibleng sa unang quarter o ikaduhang quarter sa sunod tuig.
Ang gibanabana nga budget para sa bag-ong MCC campus dul-an sa P700 milyunes, samtang ang MCH mokantidad og P800 milyunes ngadto sa P1 ka bilyon. / ABC