MCC nakadawat og institutional recognition

Mas sayon na unya ang pag-angkon og mga subsidy sa edukasyon gikan sa gobiyerno alang sa mga estudyante sa Dakbayan sa Mandaue.
Kini human kompirmado nga nakuha na sa Mandaue City College (MCC) ang mahinungdanong Institutional Recognition (IR) gikan sa Commission on Higher Education (Ched).
Gitataw ni Dr. Filomena T. Dayagbil, Regional Director sa Ched 7, nga ang paghatag og IR usa ka dakong lakang apan dili kini permanente nga garantiya.
“This is something we always emphasize to our education champions that Institutional Recognition is not forever,” matod ni Dayagbil.
“If we see that quality is no longer maintained, whether in terms of qualified administrators, faculty, or student outcomes, we will have to talk to the institution. And if they still fail to comply, Ched will issue warning," dugang niya.
Bisan pa niini, masaligon si Dayagbil nga mapadayon sa MCC ang maayong sumbanan tungod sa lig-on nga suporta gikan sa mga lokal nga lider ug opisyal sa tunghaan.
Kini nga pag-ila usa ka mahinungdanon nga kinahanglanon para sa accreditation ubos sa UniFAST nga maoy naghatag og pinansyal nga tabang sa mga estudyante.
Apan, giklaro ni Dayagbil nga ang final nga desisyon sa suporta sa UniFAST wala ra sa kamot sa Ched.
“UniFAST has its own board, so it’s not entirely our call,” pasabot niya.
Gihangop sa mga lokal nga opisyal sa Mandaue ang maong kalambuan ug gitawag kini nga dugay na nga gipaabot nga kadaugan.
Matod ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano, ang kolehiyo na-disqualify sa miaging tulo ka tuig, hinungdan nga dako kaayo og kahulogan ang pagkapasar niini karong tuiga.
“Sa miaging tulo ka tuig, na-disqualify ang Mandaue City College. Apan karong tuiga, pinaagi sa hiniusang paningkamot sa CHED, sa kolehiyo, sa lokal nga kagamhanan, ug ni Congresswoman Emmarie Ouano-Dizon, naaprobahan na gyud ang atong hangyo para sa Institutional Recognition,” matod ni Ouano.
Gipahibalo sab sa Mayor nga naggahin ang dakbayan og dul-an sa P40 milyunes isip subsidy para sa tuition sa mga estudyante.
Gikatakda ang pagsugod sa konstruksyon sa bag-ong building sa kolehiyo karong tunga-tunga sa tuig.
Dunay posibilidad nga i-reallocate ang ubang pundo aron matubag ang dinaliang panginahanglan sama sa pagsaka sa presyo sa lana ug gasto sa paghakot sa basura.
Nagpasalamat sab si Congresswoman Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon sa Ched ug ni Dr. Dayagbil.
Matod niya, dako kini nga kagaan sa buot para sa mga ginikanan ug mga estudyante, ilabi na sa aspeto sa balayranan sa eskwelahan. / ABC