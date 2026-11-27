Kulbahinam nga engkuwentro ang gilaumang masaksihan sa panagharong sa Cordova Public College (CPC) Eels ug St. Cecilia’s College (SCC) Maestros sa Game 1 sa college division best-of-three finals sa Metro Cebu Collegiate Basketball League (MCCBL) Season 2 sugod karong alas 6:30 sa Sabado sa gabii, Nobiyembre 28, 2026, sa Minglanilla Sports Complex.
Ang Maestro nakaabot sa finals human nila nasugakod ang pagpanghulga sa Indiana Aerospace University (IAU) Aerospacers sa ilang knockout semis, 80-74, niadtong Nobiyembre 17.
Sa samang adlaw, nakasulod sab sa finals ang Eels human nila gipakaging ang mas inilog nga Talisay City College (TCC) Talisalites, 89-81.
Sa dili pa sugdan ang championship series, magkombati una ang Talisalites ug Aerospacers sugod sa alas 12:30 sa udto alang sa inilugay sa ikatulong puwesto.
Sa premirong duwa, magpinaksitay ang Cordova-Catholic Cooperative School (CCCS) Beagles ug Salazar Colleges of Science and Institute of Technology (SCSIT) Skyblazers sa semi-final knockout game sa high school division sugod sa alas 11:00 sa buntag.
Ang modaog ning sangkaa mao ang makIgharong sa Indiana Aerospace University sa inilugay sa high school title./JBM