McCollough di na gusto moduwa sa Gilas

Sa iyang pagbalik sa Pilipinas, naobserbahan nga wala na’y interest ang kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nga si Chris McCollough nga makaduwa sa Gilas Pilipinas isip naturalized player.
Si McCollough kinsa kanhi import sa San Miguel Beermen, nibalik sa Pilipinas aron makapuli sa naangol nga import sa TNT Tropang 5G nga si Bol Bol alang sa pagpadayon sa kampanya sa Tropang 5G sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commssioner’s Cup.
Sa iyang paghiabot, si McCollough nakasugat og pangutana sa sports media kon interesado pa ba siyang moduwa sa Gilas.
“We aren’t going to talk about that no more,” mao kini ang tubag ni McCollough nga gipatik sa Spin.ph.
Ang reaksyon ni McCollough sukwahi kaayo kaniadto diin pursigido kaayo siyang moduwa sa Gilas.
Si McCollough maoy nangulo sa Beermen aron maangkon ang PBA Commissioner’s Cup title niadtong 2019. / ESL