MCCS, nagkuwang sa target nga gidaghanon sa mga enrollees

Hapsay ang pag-abli sa klase sa Mandaue City Central School (MCCS) niadtong Lunes, Hunyo 8, apan padayon pa gihapon nga nangita og pamaagi ang mga opisyal sa tunghaan aron masulbad ang kakuwang sa gidaghanon sa mga enrollees nga nitala sa hapit 1,000 ka mga tinun-an.
Matod ni School Head Louwela Guerrero, 2,838 pa lamang ka mga estudyante ang opisyal nga na-record gikan sa gilauman nga 3,800 ka enrollees, o anaa lang sa 79 porsyento sa target nga populasyon sa tunghaan.
Nidugang siya nga malaumon gihapon ang tunghaan nga duna pay dugang mga estudyante nga magpa-enrol sa mosunod nga mga adlaw.
Gisulti ni Guerrero nga usa sa mga rason sa ubos nga gidaghanon sa enrollees mao ang mga pamilya nga wala pa makapauli gikan sa bakasyon, samtang ang uban nibalik na sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya. / ABC