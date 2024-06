McGregor miatras tungod sa broken toe

Di na modayon og away ang legend nga si Conor McGregor batok kang Michael Chandler sa UFC 303 tungod sa broken toe, gipahibalo niya kini pinaagi sa Instagram post sa Sabado, Hunyo 22, 2024 (Ph time).

“We had a lapse in concentration and engaged in a training session without wearing the full protective gear and I hit the toe off the elbow and broke the toe clean,” suwat ni McGregor.

Tungod sa maong panghitabo, ilisan ang McGregor-Chandler nga bout nila ni light heavyweight champion Alex Pereira batok top-ranked challenger Jiri Pronchazka sa main event karong Hunyo 29 sa Las Vegas.

Padayag ni Mcgregor nga mobalik siya sa octagon bisan si Chandler o lahi ang iyang kontra.

Ang 35-anyos nga Irish mixed martial arts star mohimo unta sa iyang comeback karong Hunyo 29 human sa tulo ka tuig nga pahuway sa UFC. / RSC