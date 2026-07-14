McGregor moaway gihapon og balik

Gipasalig ni Conor McGregor nga moaway gihapon siya pagbalik bisan nakasinati siya og angol sa iyang tuo nga tuhod sa iyang pagbalik og away gikan sa a five-year layoff ning bag-uhay lang sa UFC 329 batok Max Holloway sa Las Vegas, USA.
Tungod sa pagkaangol ni McGregor, gideklara nga mananaog si Holloway sa away, nga nahuman sulod lang sa 69 ka mga segundos.
“I will overcome this. I will not be deterred. I will return,” mensahe ni McGregor sa X, kanhi Twitter, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL