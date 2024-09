Mcgregor vs. Floyd posibleng mahitabo

Nagtuyok man tuod ang iyang kalibutan sa mixed martial arts (MMA) apan dili estranghero si Ultimate Fighting Championship (UFC) President/CEO Dana White sa dagan sa pamatigayon sa boksing.

Pipila ka mga adlaw sa dili pa makigsumbagay si Mexican superstar Saul “Canelo” Alvarez ni American Edgar Berlanga, nakahunahuna si White kabahin sa posibleng panagparang nila ni Alvarez ug MMA superstar Conor McGregor sa usa ka blockbuster crossover fight.

Sa sayo pa, si McGregor nipabuhagay sa social media kabahin sa iyang pagsaway nga dili mokita og dako ang mga away ni Alvarez.

“Canelo is a cornflake. He has about 300,000 buys in him,” batbat pa ni McGregor nga napatik sa www.boxingscene.com.

“He does not generate nothing near what he seeks to be paid. Canelo doesn’t sell.”

Nipasumbingay si McGregor nga kon siya ang makontra ni Alvarez, hayan seguradong mokita og dako ang away.

Ni-react si Alvarez niini pinaagi sa pag-ingon nga sayon kini nga panguwarta alang kaniya.

Dihang nakasugat si White og pangutana kabahin sa posibleng panagsangka nila ni Alvarez ug McGregor, wala siya nipasalig apan abli ang iyang hunahuna ning maong ideya.

“Let’s put a pin on that,” matod pa ni White.

Niadtong 2017, si White maoy responsable sa pagpahigayon sa away nila ni boxing legend Floyd Mayweather Jr. ug McGregor.

Ang maong away, nakahalin og 4.3 million pay-per-views sa United States ug nikita kini og $600 million sa kinatibuk-an.

Ning maong away, nirehistro si Mayweather og 10th round TKO nga daog.

Sa laing bahin, daan na sab nipabuhagay si McGregor nga interesado siyang makig-away ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao. / ESL