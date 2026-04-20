MCIA, andam na alang sa Asean Summit

Andam na ang Mactan-Cebu International Airport (MCIA) nga mopasundayag sa ilang world-class nga mga pasilidad dungan sa pagpangandam alang sa Asean Summit.
Gipasigarbo sa mga opisyal sa airport ang mga upgraded nga lounge, mas maayong airside markings, ug mas dako nga parkingan sa mga ayroplano alang sa mga mobisita nga lider.
Atol sa media tour niadtong Lunes, Abril 20, 2026, nagpadayon ang trabaho sa Terminal 2 VIP Lounge ug sa bag-ong gi-refurbish nga P30 million General Aviation Terminal Building isip preparasyon sa Asean 2026.
Matod ni MCIA Authority CEO ug General Manager Julius Neri Jr., nahuman na ang mga dagkong preparasyon.
Gidugang niya nga nagpadayon na lang ang mga finishing touches ug pagpamutang sa mga furnitures ug appliances.
“So far we are on time, we still have about two weeks, everything has been programmed. So, hopefully all our suppliers will be able to deliver,” matod ni Neri.
Ang Sugbo maoy mo-host sa 48th Asean Leaders’ Summit gikan sa Mayo 5 hangtod 9, diin gipaabot ang libuan ka mga delegado ug mga head of state. / DPC