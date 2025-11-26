MCIA gideklarar nga “Airport of the Year” sa Asia

Gipasidunggan ang Mactan Cebu International Airport (MCIA) isip Airport of the Year - Asia sa TDM Travel Trade Excellence Awards 2025, nga gipahigayon niadtong Martes, Nobiyembre 25, 2025, didto sa Marina Bay Sands sa Singapore.
Kining pag-ila usa ka dakong kalampusan alang sa nag-unang tourism transfer hub sa Pilipinas nga nagpaila sa talagsaong trabaho sa MCIA sa pagpalambo sa kaepektibo sa pagbalhin sa mga pasahero pinaagi sa transformative nga programa niini nga gitawag og CEBConnects.
“By strategically leveraging Cebu’s central geographical location, we are not just speeding up transfers; we are actively supporting the country’s tourism goals by making it easier for travelers to reach other island destinations,” dugang ni Titonis.
Gilusad isip usa ka hingpit nga pagbag-o sa sistema sa transfer sa MCIA, gipaila sa CEBConnects ang giusab nga passenger flow, bag-ong mga pasilidad sa transfer, ug gipasayon nga mga pamaagi.
Ang epekto daling nakita ug dako og kausaban diin giputol sa MCIA ang Domestic-to-Domestic connections gikan sa 60 ngadto sa 35 minutos ug gipamubo ang international-related transfers gikan sa 90 ngadto sa 60 minutos.
Ang mga kalambuan sa transfer sa airport nakapadako og 45 porsiyento sa gidaghanon sa mga transfer passenger volume nga nagpalig-on sa nagtubo nga kamahinungdanon sa MCIA isip central gateway sa nasod.
Gikompirmar ni Julius Neri Jr., MCIA-Authority General Manager ug CEO, nga ang programa nakapauswag pag-ayo sa operasyon sa eroplano ug sa kasinatian sa pasahero nga naghimo sa MCIA nga mas paspas, mas kasaligan, ug mas competetive nga hub alang sa regional travel.
“The improvements driven by CEBConnects are a game-changer for airline operations and customer experience,” matod ni Neri.
“The real-time benefits in on-time performance that we see enhances the transfer experience of our passengers who now find MCIA a highly competitive and reliable hub for regional travel,” dugang niya.
Ang MCIA nga gipadagan sa ACAC, padayon nga nag-una sa mga inisyatiba aron mapalambo ang connectivity ug kasinatian sa pasahero, lakip ang CEBConnects alang sa seamless air-to-air transfers, Cebu+ alang sa integrated air-to-sea travel, ug CEBBalik, nga naghatag og gipahinungod nga sentro nga nagsuporta sa mga Overseas Filipino Workers.
Ang airport sa Sugbo nagsilbing nag-unang gateway sa Pilipinas paingon sa Visayas ug Mindanao nga nagserbisyo sa minilyon nga mga pasahero matag tuig uban sa moderno ug world-class nga mga pasilidad. / DPC