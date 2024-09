MCIAA mihimo'g crash, rescue simulation

Sa pagseguro nga andam sa emerhensiya sa tugpahanan, ang Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) nipahigayon og usa ka airport crash ug rescue simulation exercise niadtong Martes, Septiyembre 17, 2024.

Ang Mactan Airport Crash and Rescue Exercise (Macrex) 2024 gisalmotan sa kapin sa 200 ka mga boluntaryo, lakip na ang mga security ug rescue enforcement groups sa MCIAA ug local government units (LGUs).

Si Julius Neri Jr., MCIAA general manager, sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Martes, nagkanayon nga ang MCIAA maghimo og theoretical exercises ug practical drills matag tuig.

“We need to prepare for the best and worst..” matod ni Neri.

Dugang pa ni Neri nga nakigtambayayong sila sa mga LGU alang sa mas maayong pagpatuman ug pagtabang kon dunay emerhensya.

Ang Macrex 2024 nagsugod sa mga alas 2 sa hapon ug natapos sa alas 4 sa hapon, kaniadtong Martes uban sa daghang mga bombero, mga lalaki nga nag-uniporme, ug mga medikal nga practitioner nga miapil sa dungan nga mga simulation.

Ang pag-ehersisyo sa Macrex gikinahanglan usab alang sa tugpahanan aron makab-ot ang sertipikasyon sa Category I gikan sa awtoridad sa aviation nga gipahigayon matag duha ka tuig.

Niadtong Lunes, Septiyembre 16, ang MCIAA nihimo og passenger welfare exercise sa International Terminal 2.

Namatikdan usab ni Neri nga ang mga kritikal nga insidente mahimong mahitabo bisan unsang orasa, sa maayo o dili maayo nga panahon.

Kahinumdoman, niadtong Oktubre 23, 2022, usa ka Korean Air flight, KE 631, mi-overshot sa Mactan airport sa usa ka ting-ulan nga gabii nga adunay gamay nga panan-aw.

Busa, ang ehersisyo, matod ni Neri, gidesinyo aron masusi ug mapalambo ang mga kahanas sa pagtubag sa emerhensya ug masiguro ang epektibo nga koordinasyon sa mga tigtubag sa lokal ug MCIAA./DPC