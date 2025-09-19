MCPO andam na sa rally sa Septiyembre 21

Gipaubos sa “heightened alert” ang tanang buhatan sa kapulisan sa Siyudad sa Mandaue agi'g pagpangandam sa posibleng mga rally sa Septiyembre 21, 2025.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tigpamaba sa Mandaue City Police Office (MCPO), nga andam na ang mga sakop sa mga police station, Special Weapons and Tactics (Swat), ug sa City Mobile Force Company (CMFC).
Samtang gitakda ang nationwide rally sa Septiyembre 21, nagpadayon ang MCPO sa ilang koordinasyon sa ubang ahensiya aron masegurado nga andam sila.
Matod ni Villaro, wala pa silay nadawat nga report bahin sa posibleng mga lugar nga himoan sa rally o mga grupo nga moapil, apan ang ilang preparasyon andam na.
Ang giila nga lugar para sa mga rally sa siyudad mao ang Freedom Park nga atbang sa buhatan sa Bureau of Fire Protection.
Giklaro ni Villaro nga ang mga rally nga ipahigayon sa pribadong lugar kinahanglan og permit.
Kini nga mga preparasyon kabahin sa kamanduan gikan sa Police Regional Office 7 aron masegurado ang kaluwasan sa publiko atol sa gikatakdang nationwide rallies. / ABC