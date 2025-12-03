MCPO kampiyon sa Empo 2025 Challenge

Gideklarar nga kampiyon ang Mandaue City Police Office (MCPO) sa Enhanced Management of Police Operations (Empo) 2025 Challenge human makakuha og impresibong score nga 98.53 porsiyento.
Ang kompetisyon nagpakita og senaryo sa tulis aron masulayan ang abilidad sa mga yunit sa kapulisan sa pagtubag sa lisod nga sitwasyon.
Ang MCPO nakabintaha tungod sa ilang lig-on nga liderato, haom nga kahanas sa operasyon, ug paghatag og tukma ug saktong desisyon atol sa simulation.
Ang direktor sa MCPO, Police Col. Cirilo Acosta Jr., maoy nidawat sa pasidungog gikan kang Police Brigadier Gen. Redrico Maranan niadtong Martes, Disyembre 2, 2025.
Ang Empo Challenge usa sa mga prayoridad nga programa ni Police Lieutenant Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., ang hepe sa Philippine National Police, nga nag-awhag sa paggamit og data-driven policing ug modernong estratehiya ug teknolohiya sa pagsulbad sa nagkalainlaing matang sa krimen.
Si Col. Acosta nagpasalamat ug nipasabot nga ang maong pasidungog nagrepresentar sa dedikasyon, disiplina, ug teamwork sa tibuok MCPO.
Siya niingon nga ang yunit magpadayon sa pagpalambo sa ilang operasyon aron mas mapanalipdan ug maalagaran ang mga lumulupyo sa Mandaue City. / ABC