MCPO: Krimen sa Mandaue mikunhod og 5% sa 2023

Ang gidaghanon sa mga krimen sa dakbayan sa Mandaue mikunhod og mga singko porsyento niadtong 2023 itandi sa 2022, ang opisyal sa Mandaue City Police Office (MCPO) nitaho.

Matod ni Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa MCPO, sa tibuok tuig sa 2023, ang Dakbayan sa Mandaue nakatala lang og 4,194 ka mga krimen, nga mas ubos og 226, itandi sa 2022 diin 4,420 ang krimen.

Ang petty crimes sama sa pagpangawat mao gihapon ang adunay pinakataas nga kaso sa 66, gisundan sa rape nga adunay 14 ug pagpatay nga adunay 11 ka mga kaso.

Bisan pa, adunay usa ka mahinungdanong pagkunhod sa ubang mga krimen sama sa pagpanulis, nga gikan sa 18 ka mga kaso sa 2022 ngadto sa pito ka mga kaso sa 2023, ug physical injuries, nga mikunhod gikan sa 30 ka mga kaso sa 2022 ngadto sa walo sa 2023.

Sa bahin sa mga insidente sa trapiko, ang reckless imprudence resulting in damage to property nagpabilin nga pinakataas nga natala nga isyo, apan nius-os gikan sa 1,207 ka kaso niadtong 2022 ngadto sa 562 niadtong 2023 kun labing minos 50 porsyento nga pagkunhod.

Ang reckless imprudence resulting in physical injury mius-os usab gikan sa 756 ka kaso niadtong 2022 ngadto sa 360 ka mga kaso niadtong 2023.

Ang petty crime for homicide nagpabilin sa tulo ka mga kaso, samtang ang reckless imprudence resulting in homicide nagpabilin sa 21 alang sa 2022 ug 2023.

Si Police Colonel Maribel Getigan, direktor sa MCPO, niingon nga ang pagkunhod sa nagpadayon nga security operations sa buhatan sa kapulisan, lakip na ang matag adlaw nga checkpoints ug foot and mobile patrols sa mga estratehikong lugar.

Gihisgutan usab niya nga wala’y insidente sa krimen ang siyudad, labi na sa dagkong mga kalihukan sama sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) kaniadtong Oktubre ug ang pagsaulog sa All Saints and Souls’ Day kaniadtong Nobiyembre sa miaging tuig.

Gipasalig ni Getigan sa publiko nga ang buhatan sa kapulisan magpadayon sa pagpaningkamot sa pagmentinar sa labing taas nga seguridad sa dakbayan sa Mandaue.

Iyang gipasabot nga estrikto sila sa pagpatuman sa city ordinance. Sa partikular, higpit nilang ipatuman ang curfew hours sa Mandaue nga magsugod sa alas 10 sa gabii hangtod sa alas 4 sa buntag. Kini aron masiguro nga ang mga menor de edad dili magsuroysuroy sa kadalanan ug malikayan ang bisan unsang kasamok sa maong mga oras.

POLICE VISIBILITY

Atol sa tigom sa miaging semana, ang Peace and Order Council sa Mandaue nagkasabot nga dugangan ang police visibility aron mamenusan ang kriminalidad ug maluwas ang mga bata sa kadalanan.

Si Mandaue City Mayor Jonas Cortes, kinsa mao usab ang tsirman sa konseho, namahayag nga ang maong inisyatiba wa lang gitumong sa pagpalambo sa seguridad kon dili lakip na sa pagdasig sa mga investor nga magnegosyo sa dakbayan pinaagi sa paghimo og mas luwas ug luwas nga palibot.

Gihatagan og gibug-aton ni Cortes nga sa luwas nga siyudad, mas dako ang posibilidad nga mamuhunan ang mga negosyo sa Mandaue, nga makapalambo sa ekonomiya sa dakbayan.

Sa datus sa City Treasurer’s Office (CTO), ang dakbayan nakakolekta og kinatibuk-ang P1.2 bilyunes nga buhis sa negosyo niadtong 2023. Mokabat kini sa P157 milyunes nga pagsaka kon itandi sa P1.096 bilyunes nga koleksyon niadtong 2022.