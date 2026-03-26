MCWD: Adunay igo’ng suplay sa tubig bisan sa pagsud sa El Niño

Gipasalig sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga igo ang suplay sa tubig sa Sugbo samtang nagkaduol ang ting-init, bisan pa sa hulga sa El Niño nga gipasidan-an sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).
Ang General Manager nga si John Dx Lapid nagkanayon nga ang kasamtangang suplay sa tubig nagpabiling igo, diin iyang gipunting nga ang volume sa tubig nga anaa karon kay “labaw pa sa gikinahanglan sa atong mga konsumidor.”
“Kami kanunay nga andam. Ang bugtong variable mao ang kakusog sa El Niño kon
mahitabo man kini,” matod ni Lapid.
Gipasalig sab niya nga ubos sa iyang pagpangulo, ang ahensiya naglihok padulong sa mas aktibo nga pamaagi sa pagdumala sa seasonal nga panginahanglan.
Siya nagkanayon nga gipakusgan nila ang koordinasyon sa Pagasa aron makadawat og tukma sa panahon nga mga forecast ug advisory.
Gipasabot niya nga ang sayo nga pag-access sa datos sa panahon makatabang sa ahensiya nga makapangandam sa posibleng pag-usab-usab sa suplay ug makapatuman sa mga contingency measure sa dili pa moabot ang peak nga panginahanglan.
Ang MCWD nag-produce og 275,000 cubic meters nga tubig kada adlaw aron serbisyuhan ang dul-an 200,000 ka mga konsumidor sa ilang franchise areas sa Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Talisay City, ug sa mga silingang Lungsod sa Cordova, Consolacion, Liloan, ug Compostela. / EHP