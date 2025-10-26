MCWD gihangyo nga umento sa presyo sa tubig di lang una ipatuman

Gihangyo sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga dili lang una ipatuman ang usbaw sa presyo sa tubig subay sa kadaot nga dala sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Pinaagi sa usa ka resolusyon nga gipasa ni Konsehal Sisinio Andales niadtong Oktubre 21, 2025, kini naghangyo sa MCWD nga temporaryo nga suspendihon ang bag-o lang nilang gipatuman nga 12 porsyento nga usbaw sa presyo sa tubig niadtong Oktubre 1.
Ang minimum nga charge nahimong P235.60 alang sa unang 10 cubic meters sa tubig. Kini adunay kalainan nga P25.84 kon itandi sa presyo niadtong Marso 2025.
Ang mga konsumidor nga mogamit og 11–20 cubic meters pabayron og P26.04 matag cubic meter; P30.64 matag cubic meter alang sa 21–30 cubic meters; ug P75.02 matag cubic meter alang sa paggamit nga molapas sa 31 cubic meters.
Gikutlo ni Andales ang grabe nga epekto sa ekonomiya sa linog niadtong Septiyembre 30 sa siyudad ug sa mga kasikbit nga lugar niini.
Ang linog maoy hinungdan sa kadaot, pagka-balhin sa mga pamilya, ug pagkabalda sa panginabuhi.
Daghang residente, ilabi na kadtong anaa sa mga komunidad nga ubos ang kita, nagpadayon pa sa pag-atubang sa kawalay kasegurohan sa ekonomiya, dugang niya.
Ang pagpataas sa presyo mahimong dako og epekto sa mga labing huyang nga sektor sa katilingban.
Kini nga mga sektor naglakip sa mga nikita og inadlaw nga suhol, mga senior citizens, mga person with disabilities (PWDs), ug mga pamilya nga nagpuyo ubos sa kawad-on.
Ang paglangay sa umento sa presyo sa tubig kinahanglan nga magpabilin hangtod nga makabangon ang mga apektadong komunidad ug mo-stabilize ang kahimtang sa ekonomiya, matud sa resolusyon ni Andales.
Sa laing resolusyon, si Konsehal Harold Kendrick Go mihangyo sa MCWD ug sa Bureau of Fire Protection (BFP) nga maghimo og usa ka hiniusang mekanismo nga magtinabangay sa pag-apod-apod sa tubig.
Kinahanglan nga abisohan dayon sa MCWD ang BFP sa bisan unsang naka-iskedyul nga water interruption.
Ang pahibalo kinahanglan nga maglakip sa petsa, gidugayon, ug mga apektadong sityo o barangay.
Kini nga impormasyon magtugot sa BFP nga makapalihok sa ilang mga water tanker aron maka-apod-apod og tubig sa mga apektadong lugar sa dili pa ipahigayon ang water interruption. / EHP