MCWD magkagubot?

Mogamit si Cebu City Mayor Michael Rama sa iyang police power kon dili mokanaog sa ilang pwesto si chairman Jose Daluz III ug laing duha ka mga sakop sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) Board of Directors (BOD).

Si Rama nihimo sa deklarasyon pinaagi sa Zoom human sa flag raising ceremony sa Cebu City Hall grounds sa Lunes, Nobiyembre 6, 2023. Ang mayor naa karon sa Australia alang sa iyang bakasyon.

“LWUA (Local Water Utilities Administration) is supposed to be doing their job... now they are not doing their job then the mayor will have to do his job under the police power, and the principle of act of preservation,” matod ni Rama.

Samtang, nagpahibalo si Rama atubangan sa mga empleyado sa City Hall, si Daluz usab maoy nangulo sa flag raising ceremony sa gawas sa MCWD building niadtong Lunes, ug niawhag sa local water utility employees nga manindog ug panalipdan ang hingpit nga awtonomiya sa water utility firm.

Gisultihan ni Daluz ang mga empleyado nga karon ang tukma nga higayon sa pagbarug batok sa “bullying” gikan sa usa ka local government unit.

POLICE POWER

Ang gahom sa kapulisan, nga gilatid sa Local Government Code of 1991, nagtumong sa awtoridad sa usa ka mayor sa pagpatuman sa mga balaod ug regulasyon, pagmintinar sa kahusay sa publiko, ug pagpanalipod sa kahimsog, kaluwasan, ug kinatibuk-ang kaayuhan sa mga lungsuranon sulod sa ilang hurisdiksyon.

Giawhag ni Rama ang gihulip nga mga opisyal sa MCWD nga sila si Daluz, Miguelito Pato, ug Jodelyn May Seno sa pagkanaog sa ilang mga pwesto.

“Ang MCWD ampo lang jud mo...ang kanang tulo diha dili magpabaga og nawng. Wala nana silay trust and confidence sa mayor,” matod ni Rama.

Iyang gisubli nga ang gahom sa pagtudlo naglakip sa gahom sa pagtangtang, paghinumdom niya sa paglingkod ni anhing mayor Edgardo Labella dihang gipangtangtang usab niya ang board of directors sa MCWD.

Si Rama, niadtong Oktubre 31, nipaila ni retired army major general Melquiades Feliciano, Aristotle Batuhan ug Nelson Yuvallos isip hulip nila kang Daluz ug board members Pato ug Seno.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkuha og katin-awan gikan ni Rama kalabot sa iyang pamahayag bahin sa paggamit sa iyang police power sa pagsulbad sa isyo sa MCWD, apan ang mayor wala pa nitubag hangtod ning pagmantala.

Si Daluz, sa iyang bahin, niingon nga ang paggamit sa police power anaa sa mayor, apan magpadayon gihapon sila sa ilang baruganan hangtod nga mohimo og desisyon ang LWUA.

Matod niya nga kinahanglang sundon nila ang mando sa LWUA sanglit regulatory arm man kini sa MCWD.

“I said to MCWD (employees) to rise up to this occasion as a better and stronger MCWD,” dason ni Daluz sa follow up interview sa SunStar Cebu.