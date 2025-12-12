MCWD midepensa sa mga pagsaway ni Konsehal Go

Gidepensahan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang ilang gihimong pag-ayo sa mga linya sa tubo human sa Bagyong Tino.
Wa pa sukad makita sa MCWD ang ingon-ana nga kadako sa kadaot ug ang ilang gihimong pagtubag sa krisis labaw pa sa kasagaran kompara sa ubang ahensya sa industriya.
Kini nga depensa tubag sa mga pagsaway nga gipadayag ni Konsehal Harold Go sa Siyudad sa Sugbo niadtong miaging semana.
Sa usa ka pamahayag, matod sa MCWD nga giabiabi nila ang mga kabalaka ni Go atol sa iyang privilege speech sa konseho/
Apan ilang gitataw ang panginahanglan nga iklaro ang tibuok konteksto sa luyo sa dugay nga pagkabalda sa serbisyo nga nakaapekto sa pipila ka bahin sa Cebu sulod sa kapin sa usa ka bulan.
Sumala sa MCWD, nagtigom ang ilang disaster committee pipila lang ka oras human niigo ang Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4.
Ang mga assessment team nga gipadala sa field nikompirmar nga ang usa ka 2.6-kilometro nga bahin sa ilang 800-mm nga Jaclupan transmission line nga gihulagway nga labing dako'ng in-house source sa MCWD, hingpit nga nabanlas sa kakusog sa Sapa sa Mananga.
Matod sa MCWD nga ang pag-ayo sa linya ubos sa normal nga kahimtang mokabat ug labing minos unom ka bulan.
Aron malikayan ang dugay nga krisis, gipasabot sa MCWD nga nakig-alayon sila sa ilang pribadong supplier, ang Watermatic–Tubig Pilipinas, nga adunay bag-o lang gitaod nga parallel nga pipeline sa naguba nga seksyon.
Ang Watermatic gitaho nga nitugot sa MCWD sa paggamit sa ilang linya nga walay bayad ug nihimo sa interconnection works tibuok adlaw ug tibuok gabii nga wala usab bayad.
Apan ang mga enhinyero nakasugat og dagkong teknikal nga babag, lakip na ang panginahanglan nga ikonektar ang HDPE pipeline sa Watermatic sa steel line sa MCWD, nga walay compatible fittings nga makuha dinhi sa lokal.
Bisan pa niini, niingon ang MCWD nga ang suplay sa tubig napahiuli sulod lang sa tulo ka semana, usa ka timeline nga giingon sa mga international water expert nga kasagaran mokabat og usa ka tuig o labaw pa.
Gikutlo sa MCWD ang teknikal nga mga nakaplagan sa Watermatic nga gipaambit sab kang Konsehal Go.
Ang mga enhinyero sa Watermatic gitaho nga nikompirmar sa talagsaon nga gidaghanon ug kusog sa Sapa sa Mananga ug nakita nga ang MCWD transmission line hingpit nga naguba ug dili na magamit.
Ang bypass solution, matod nila, mao ra ang mahimo ug ang interconnection nahuman pinaagi sa 24/7 nga suporta gikan sa engineering team sa MCWD.
Gawas sa Jaclupan, niingon ang MCWD nga ilang napahiuli ang suplay gikan sa tanan nilang uban pa nga in-house sources sulod sa pipila ka adlaw human sa bagyo.
Alang sa JE Hydro, laing pribadong supplier, ang access ug pag-ayo nalangan tungod kay ang planta sa Lusaran grabeng nadaot ug ang mga dapit nga naglibot niini dili maagian. / CAV