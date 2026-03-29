MCWD midepensa sa paggamit sa groundwater

Gitataw sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga ang ilang pagpalambo sa tubig sa ilawom sa yuta (groundwater) usa lamang ka bahin sa mas lapad nga estratehiya sa suplay sa tubig.
Kini ang tubag sa water district sa mga kabalaka nga gipadayag sa Cebu Electricity Reform Advocates (Cera), kinsa nagpahimangno sa negatibong epekto sa pagsalig sa mga atabay (deep wells) nga mahimong mopasamot sa risgo sa kalikopan sama sa pagsulod sa parat nga tubig (saltwater intrusion) ug ang pagdahili o pag-unlod sa yuta.
Sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, Marso 27, ang MCWD niingon nga ang ilang kasamtangang pamaagi dili limitado sa groundwater lamang.
Gipasiugdahan nila nga ang pagkuha og tubig gikan sa mga lawom nga atabay kabahin sa mas dako ug hiniusa nga plano nga naglakip usab sa pagpalambo sa surface water ug uban pang mga long-term option.
“Groundwater extraction is only one component, integrated strategy,” matod sa MCWD, dungan sa pag-ingon nga nagpadayon sila sa pagtuon og mga alternatibong tinubdan aron maseguro ang malungtarong suplay alang sa Metro Cebu.
Ang inadlaw nga produksyon sa tubig sa MCWD naggikan sa nagkalain-laing tinubdan sama sa deep wells, surface water treatment, ug desalination plants—gikan sa ilang kaugalingong pasilidad ug sa bulk water supply.
“We respect the advocacy of Mr. Nathaniel Chua and his group, and we recognize that all stakeholders share a common goal—ensuring a sustainable, reliable, and long-term water supply for Cebu and the Cebuanos,” dugang sa MCWD.
Gihulagway sa Cera ang pamahayag ni MCWD General Manager John Dx Lapid bahin sa dugang produksyon sa groundwater isip usa ka "short-sighted" o taphaw nga tubag sa problema.
Niadtong Martes, Marso 24, si Lapid niingon nga ang paggamit sa mga lawom nga atabay mas epektibo panahon sa ting-init o hulaw. Lahi sa mga suba ug uban pang surface sources, ang groundwater dili dali mohubas tungod sa evaporation, hinungdan nga nahimo kining importanteng bahin sa suplay sa water district panahon sa ting-init.
Ang water district nagpalambo usab og dugang mga atabay sa pinili nga mga dapit aron masilbihan ang mga komunidad nga wala pa maabot sa bulk water distribution, sa tinguha nga makahatag og mas lig-on nga agos sa tubig sa panahon sa ting-init.
Gipaniguro ni Lapid nga kontrolado ang pagkuha sa tubig aron malikayan ang sobra nga paggamit (overuse) ug ang saltwater intrusion.
Gihangyo usab niya ang mga pribadong tag-iya sa mga pumping station nga makig-alayon sa MCWD para sa saktong assessment.
Ang MCWD niingon nga nagpadayon sila sa pagpangita og mga long-term nga solusyon, lakip na ang plano sa paghimo og kaugalingong desalination facilities ug pakig-alayon sa mga nasyonal nga ahensya alang sa umaabot nga mga imprastraktura sa tubig.
Si Nathaniel Chua, ang convener sa Cera, nidasig sa MCWD nga hunongon na ang pagpadaghan sa mga deep wells ug itutok na lang ang puhonan sa dagkong imprastraktura sama sa mga dam ug surface water treatment facilities.
Gisugyot usab nila ang desalination isip temporaryo nga solusyon samtang gipalambo pa ang mas malungtarong mga sistema. / EHP