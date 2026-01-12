MCWD: Minimum charge, subay sa balaod bisan walay agas

Gidepensahan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang ilang padayon nga pagpaningil og minimum water charges bisan sa mga panimalay nga wala’y nakonsumo nga tubig.
Matod sa MCWD, kini nga mga bayranan subay sa balaod ug gikinahanglan aron mapabilin ang operasyon sa ilang sistema.
Sa usa ka pamahayag niadtong Lunes, Enero 12, 2026, agi og tubag sa kabalaka nga gipadayag ni Cebu City Councilor Harold Kendrick Go, gipasabot sa MCWD nga ang minimum charge dili bayad sa tubig nagamit, kondili bayad kini sa serbisyo.
Sumala sa MCWD, anaa sa 70 hangtod 80 porsiyento sa gasto sa usa ka water district ang gitawag og fixed costs.
Lakip niini ang bayad sa mga utang para sa imprastraktura, kuryente sa mga bomba, pagmentinar sa mga tubo, ug suholan sa mga trabahante nga mga gasto'ng kinahanglan bayran bisan duna o wala’y mogamit og tubig.
Gipasabot sab sa MCWD nga ang mga water district mga government-owned and controlled corporations (GOCC) nga namugna ubos sa Presidential Decree No. 198 ug gikinahanglan nga makabarog sa kaugalingong pundo .
Lahi sa mga lokal nga kagamhanan, ang mga water district wala magdawat og regular nga subsidy gikan sa nasudnong gobiyerno ug nagsalig lamang sa kita gikan sa koleksyon aron makapadayon sa operasyon.
Dugang sa MCWD, ang Water Rates Manual sa Local Water Utilities Administration (LWUA) nagmando sa pagkolekta og minimum charges aron mabawi ang fixed costs.
Kon hunongon kini para sa mga balay nga walay konsumo, makalapas kini sa nasudnong sumbanan sa pagtakda sa presyo ug mahimong makapahuyang sa pinansyal nga kahimtang sa MCWD.
Gidugang sab sa utility nga ang minimum charge alang sa mga residential nga koneksyon gi-regulate aron maseguro nga barato ra kini.
Matod nila, kini dili molapas sa singko porsiyento sa kasaranga'ng kita sa mga kabos nga pamilya sa dapit nga ilang gialagaran, subay sa giya sa LWUA.
Una niini, niduso og resolusyon si Go nga nag-awhag sa MCWD nga rebyuhon ang ilang polisiya sa paningil human makadawat og mga reklamo gikan sa mga residente nga gisingil og minimum water fees, franchise tax, ug fixed charges bisan pa man og walay tubig nga niagas sa ilang mga gripo.
Bisan og giila sa MCWD ang kaligutgot sa katawhan tungod sa mga water interruption, sila nagkanayon nga ang solusyon anaa sa dugang nga pamuhonan sa imprastraktura, pagpangita og dugang tinubdan sa tubig, ug pagdumala sa pressure sa tubig imbes nga tangtangon ang minimum charges.
Andam ang MCWD nga makig-istorya sa buhatan ni Go aron pangitaan og paagi nga mapalambo ang ilang serbisyo nga mao gyud ang sinugdanan sa mga reklamo sa mga konsumidor. / EHP