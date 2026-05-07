MCWD mipasidaan nga hinay ang agas sa tubig

Nakatala og dakong pag-ubos sa suplay sa tubig ang pasilidad sa Jaclupan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD).
Gikan sa 25,000 cubic meters ngadto na lang sa 21,000 cubic meters matag adlaw ang makuha nga suplay epekto sa El Niño nga nakaapekto sa mga tinubdan sa tubig sa habagatang bahin sa Sugbo.
Matod ni MCWD General Manager John Dx Lapid, nagsugod ang pagkunhod niadtong miaging buwan human makarehistro ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) og ubos nga lebel sa uwan, nga niresulta sa hinay nga agas sa tubig sa pipila ka bahin sa Cebu City ug kasikbit nga mga lungsod.
“Ang habagatang bahin sa Metro Cebu, ilabina ang pipila ka barangay sa Cebu City ug ubang bahin sa Talisay, mao ang mga lugar nga karon naapektuhan sa pagkunhod sa volume sa tubig gikan sa pasilidad sa Jaclupan,” matod niya sa interbyu.
Bisan pa sa pagkunhod sa produksyon, gipatin-aw sa MCWD nga wala pay lapad nga water interruption karon ug ang kasamtangang problema mao pa lamang ang hinay nga pressure sa tubig ug dili pa hingpit nga pagkawala sa suplay.
“Aduna pa gihapoy tubig. Dili siya ingon nga zero gyud ang ilahang tubig,” matod ni Lapid.
Gidugang niya nga ang ubang konsumidor sa apektadong mga lugar posible na nga nakasinati og hinay nga agas sa tubig tungod sa pagkunhod sa produksyon.
Matod ni Lapid, stable pa karon ang sitwasyon sa amihanang Sugbo tungod kay nagpadayon gihapon ang suplay gikan sa bulk water source sa Carmen aron matubag ang panginahanglan.
Iyang gipahinumdom nga base sa nangaging mga El Niño episode, nagpabiling lig-on ang tinubdan sa Carmen bisan pa sa dugay nga huwaw.
Apan giangkon sa water district nga kinahanglan mangandam ang mga konsumidor ug mag-adjust sa ilang expectation ilabina sa panahon sa ting-init.
Aron maatubang ang posibleng epekto sa El Niño, nagsugod na og koordinar ang MCWD sa Cebu City Government human sa ilang miting uban ni Cebu City Mayor Nestor Archival aron hisgutan ang contingency measures ug mga plano sa dugang suplay sa tubig.
Lakip sa mga gilantaw nga lakang mao ang pag-deploy og mobile siphon tanks sa mga upland barangays, dugang nga groundwater development projects, ug kontroladong pagkuha og tubig gikan sa mga gitakdang fire hydrants alang sa mga water tanker nga awtorisado sa gobiyerno.