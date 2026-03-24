MCWD mopaumento sa bayrunon sa tubig, Apr. 1

Aduna na usay laing hugna sa pagsaka sa singil sa tubig ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) sa Abril 2026.
Matod sa ahensiya, gikinahanglan kini nga adjustment aron mapadayon ang operasyon ug mapundohan ang mga pagpaayo sa serbisyo.
Gibutyag sa bag-ong gitudlo nga General Manager nga si John DX Lapid sa usa ka news forum niadtong Martes, Marso 24, 2026, nga ang maong pagsaka giaprobahan sa Local Water Utilities Administration (LWUA).
Gipaabot nga madugangan og mga P23 ang kasagarang binuwan nga bayranan sa mga residential consumers.
Gihulagway ni Lapid ang saka nga gamay ra, ug iyang gitandi nga mas barato pa kini kaysa sa inadlaw nga gasto sama sa load sa cellphone o bottled water.
Sugod sa Abril 1, ipatuman sa MCWD ang 10 porsiyento nga supplemental water rate adjustment.
Ang mga residential ug commercial consumers makasinati og pagsaka sa minimum monthly charges depende sa gidak-on sa ilang metro:
Alang sa commodity charges o lapas sa minimum nga konsumo, mao kini ang bag-ong presyo matag cubic meter (cu.m.):
Gipasabot ni Lapid nga kini na ang katapusang adjustment sukad niadtong Oktubre 2025.
Gituyo kini paghinay-hinay pagpatuman aron dili kaayo bug-at alang sa mga konsumidor.
Matod ni Lapid, ang pagsaka tungod sa nagkadakong operational costs ug budget deficit sa ahensiya.
Usa sa dako og gasto mao ang pagpalit og bulk water gikan sa mga pribadong supplier nga moabot og P73 matag cubic meter—layo ra sa P15 nga gasto kon gikan sa groundwater sources.
Tungod niini, plano sa MCWD nga mobalik sa paggamit og mga deep wells aron mas barato ang makuha nga tubig ug ma-stabilize ang presyo sa umaabot.
Gisulbad sab sa MCWD ang isyu sa non-revenue water (NRW) o ang tubig nga nawala tungod sa leak ug illegal connections nga karon anaa sa 32 porsiyento. Katumbas kini sa dul-an P6 milyunes nga alkansi matag adlaw.
Giklaro ni Lapid nga ang MCWD ang nagsalo niini nga alkansi ug wala kini gipasa sa mga konsumidor. Prayoridad karon sa ahensiya ang pag-ilis sa mga karaan nga tubo, lapas 30 ka tuig ug pag-upgrade sa mga metro sa commercial users aron mahimong mas tukma ang billing.
Bisan pa man sa pagsaka, gipasalig ni Lapid nga gikinahanglan kini aron makalahutay ang ahensiya ug aron maseguro ang mas kasaligan nga suplay sa tubig ug mga proyekto sama sa desalination sa umaabot. /