MCWD wa pay klaro nga sakop sa BOD

Kasamtangan nga nag-operate karon ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga walay hingpit nga Board of Directors.
Kini ang gikompirma sa usa ka tawo nga adunay kahibalo sa maong butang, apan nihangyo nga dili magpaila.
Ubos sa Presidential Decree (PD) No. 198, ang usa ka water district kinahanglan nga adunay lima ka miyembro sa board nga morepresentar sa lainlaing mga sektor: negosyo, sibiko, edukasyon, propesyonal, ug kababayen-an.
Apan sa pagkakaron, ang MCWD aduna lay duha ka aktibong miyembro sa board nga wala makaabot sa quorum nga gikinahanglan aron makahimo og opisyal nga mga miting ug makadesisyon.
Si Danilo Ortiz kinsa nagrepresentar sa Sibiko, pormal nga ni-resign gikan sa board epektibo niadtong Oktubre 1, 2025.
Samtang, si Earl Bonachita, ang representante sa sektor sa Edukasyon, wala na makatambong sa mga miting sa board sukad niadtong Nobiyembre 2023.
Nagkagrabe ang sitwasyon tungod kay giinbalido sa Local Water Utilities Administration (LWUA) ang pagtudlo kang John Rey Saavedra alang sa sektor sa Propesyonal diin gikutlo ang dili husto nga pagproseso sa mga dokumento sa nominasyon.
Kini nagbilin lang og duha ka aktibong direktor sa board: si Miguelito Pato nga nagrepresentar sa sektor sa negosyo, ug si Jodelyn May Seno, nga nagrepresentar sa sektor sa kababayen-an.
Labing minos, tulo ka miyembro ang gikinahanglan sa usa ka quorum aron makahimo og mga miting sa board ug makapirma sa opisyal nga mga aksiyon.
Sa usa ka sulat nga pinetsahan og Disyembre 3, 2025, pormal nga nihangyo si Cebu City Mayor Nestor Archival kang MCWD Chairperson Miguelito Pato nga isumite dayon ang listahan sa mga nominado alang sa sektor sa sibiko ug magsugod na sa proseso sa nominasyon alang sa sektor sa Propesyonal, ingon sa gimando ubos sa PD 198.
Gipasiugda sa opisina sa Mayor nga gikinahanglan ang dinaliang aksiyon aron malikayan ang pagkabalda sa paghatod sa serbisyo sa tubig ug masrguro ang pagsunod sa legal nga mga kinahanglanon.
“The timely submission of nominees for the vacant sectors is critical to maintain MCWD’s operations and uphold its mandate of efficient, reliable, and affordable service,” matod ni Archival.
Gimanduan sab sa LWUA ang MCWD nga butangan ang nabakante nga posisyon sa Propesyonal human nainbalido ang pagtudlo ni Saavedra tungod kay kulang sa solicitation ug mga dokumento sa nominasyon. / CAV