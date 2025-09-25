Meal allowance sa mga pasyente sa ospital sa Sugbo, giumentohan

Gidugangan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang meal allowance alang sa mga pasyente nga ma-admit sa mga tambalanan sa Probinsiya sa Sugbo.
Kini aron makab-ot ang gikinahanglan nga calorie requirement sa lawas ug nutrisyon sa usa ka pasyente sa matag adlaw.
Gikan sa P50 nga kantidad sa matag kaon o P150 sa matag adlaw, giumentohan sa Kapitolyo og tag P100 ang matag kaon o P300 ang matag adlaw.
Si Dr. Nikki Catalan, health consultant sa Kapitolyo, nagkanayon nga kini pinasubay sab sa lagda sa Department of Health (DOH), ubos sa Administrative Order 2025-0019 nga kinahanglan og 1,800 nga calories matag adlaw ang mga pasyente.
Gisugyot sa DOH ang P247 nga budget sa pagkaon matag adlaw sa matag pasyente.
Nanghinaot si Catalan nga makaabag kini nga mas dali nga maayo ang mga pasyente gawas sa insaktong medical care lakip sab ang nutrisyon gikan sa pagkaon nga gidulot sa ospital.
Ang pagpalambo sa services sa mga ospital sa probinsiya maoy usa sa prayoridad sa bag-ong administrasyon. / ANV