Medellin science school naghari sa National Robotics Olympiad

Gisubli sa Medellin National Science and Technology School (MNSTS) Robotics Team ang ilang panawagan alang sa mas lig-on nga institutional support sa pagpalambo sa science, technology ug mathematics human nila makuha ang top spot sa 25th World Robot Olympiad Philippines 2026, nga gipahigayon sa Pasay City gikan Hunyo 22 hangtod 25, 2026.
Ang P5.9 million nga gipuhunan sa Cebu Provincial Government alang sa bag-ong gipamalit nga robotics kits nakatabang sa team aron makuha ang ikatulong puwesto sa Master AI Robot Cup High School Category ug ika-walo nga puwesto sa Global Artificial Intelligence Robot – Senior High School Division.
Duha ka semana human sa pag-apud-apod ug pagbansay sa paggamit sa robotics kits ngadto sa pito ka science high schools sa probinsya, gipakita sa MNSTS Robotics Team ang ilang kahanas pinaagi sa pagpilde sa mga pribado ug publikong mga eskwelahan gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod.
Giila ni DepEd Cebu Province Schools Division Superintendent Dr. Senen Priscilo P. Paulin, CESO V, ang maong kalampusan ug giingong resulta kini sa hiniusang paningkamot sa probinsyal nga kagamhanan ug sa sektor sa edukasyon.
“This shows that we are not lagging behind. We are not only focusing on robotics, but we are prioritizing the science high schools in the province,” matod ni Paulin sa usa ka eksklusibong phone interview sa SunStar Cebu niadtong Hunyo 30, 2026. / Veejay Catadman, UP Cebu Intern