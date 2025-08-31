Media, academe naghiusa alang sa kaalam, kalingawan sa tinun-an sa UV

Nihatag ug kalingawan, kaalam, ug inspirasyon ngadto sa daghang estudyante gikan sa lainlaing departamento ang 93.1 FM Radio Cebu sa ilang “KaVibes Campus Tour” nga gipahigayon sa Inday Teresing Auditorium, University of the Visayas (UV)–Main Campus, Dakbayan sa Sugbo niadtong Agusto 29, 2025.
Nagsugod ang programa pinaagi sa makalingaw nga mga dula ug audience interaction nga gipangulohan ni Langga Neda diin iyang gipaambit ang tinuod nga hagit ug inspirasyon sa likod sa iyang karera.
Gisundan kini ni DJ Rico Mambo nga nagpakita sa iyang talento sa pag-usab sa tingog, ug nisalmot sab sila si DJ Sprocket ug Ate Bie sa pagdasig sa crowd pinaagi sa karaoke contest ug paghatag ug papremyo.
Nakaambit sab si DJ Kimyat, usa ka beteranong broadcaster, sa hustong pamaagi sa paghatod sa balita ug kalidad sa usa ka epektibong DJ nga usa ka leksyon nga mapuslanon alang sa mga estudyanteng nangandoy og karera sa komunikasyon.
Dugang pa sa excitement, giimbitahan sa UV Department of Communication Studies ang espesyal nga bisita nga si Maki Otsuki, ang Japanese singer sa sikat nga kanta Memories gikan sa anime nga One Piece. Ang iyang live performance dili lang nakahatag ug kalipay apan nagpakita sab sa gahom sa musika aron magkahiusa ug makahatag ug koneksyon sa kultura tali sa Japan ug Pilipinas.
Ang kalihukan natapos sa usa ka Q&A session diin ang mga estudyante nakapangutana direkta sa mga DJ ug kang Otsuki nga nakapadasig kanila sa pagtan-aw sa mas lapad nga oportunidad sa broadcasting ug entertainment.
Gikompleto kini pinaagi sa mga gamay nga giveaways alang sa partisipante, apan ang tinuod nga gasa mao ang kahibalo, inspirasyon, ug paglambo nga nadala sa tibuok komunidad sa UV.
Nagpasalamat ang University of the Visayas sa 93.1 FM Radio Cebu ilabina sa Department of Communication Studies sa pagdala og kalihukan nga naghatag ug pagtulun-an, kalingawan, ug inspirasyon sa sunod nga henerasyon sa mga communicator.
Kini nagpakita nga ang partnership tali sa media ug academe makahatag og dako nga kaayohan sa komunidad pinaagi sa pag-abli sa mga pultahan alang sa kaalam ug kalipay nga makapadasig sa kabatan-onan. / Theresa Lugas, UV BA-Communication student