Medical mission ipahigayon sa Lungsod sa Sibonga, Dalaguete

Magpadayon ang medical mission ug services sa Probinsiya sa Sugbo sa mosunod nga mga adlaw taliwa sa sagunson nga pag-uwan.
Gipahibalo sa kagamhanan sa probinsiya nga adunay ipahigayon nga libreng healthcare services sa Barangay Candaguit, Lungsod sa Sibonga sa buntag sa Pebrero 11 samtang moadto sab kini sa Barangay Mantalungon, Lungsod sa Dalaguete sa hapon, sa samang adlaw. Sa Pebrero 12, ipahigayon sab ang medical services sa Barangay Malalay sa Lungsod sa Ronda sa buntag samtang moadto sab kini sa Barangay Vive sa hapon.
Samtang sa Pebrero 13, ipahigayon sab ang mga serbisyo sa Ylac Cathedral sa Dakbayan sa Sugbo.
Alang sa Valentine’s Day o Pebrero 14, adunay ipahigayon nga medical mission sa Barangay Tubod sa buntag ug Barangay Balungag sa hapon.
Kini pangulohan ni Dr. Nikki Catalan, Provincial Health Consultant sa maong mga adlaw.
Gawas niini, padayon sab ang pag-apudapod sa Provincial Health Office sa mga prophylactic medicines ilabi ning panahon sa sagunson nga pag-uwan nga moresulta sa pagbaha. / ANV