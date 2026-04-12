Medical waste nakaplagan sa Bogo

Adunay nakaplagan nga mga basura nga medikal, lakip na ang mga indyeksyon (syringes) ug gidudahang mga kagamitang klinikal, nga ilegal nga gilabay sa daplin sa dalan sa Barangay Cogon, Dakbayan sa Bogo, butang nga nakapabalaka sa panglawas sa publiko.
Sa usa ka pamahayag niadtong Sabado, Abril 11, 2026, si Barangay Cogon Captain Allain Ree Florita Torion nagpasidaan sa mga risgo niini ug niawhag sa saktong paglabay sa basura. Matod niya, lagmit gikan kini sa mga klinika o mga pasilidad nga medikal.
“This is alarming. Para ni sa mga clinic using apparatus like this. Mamalihug intawon ko to dispose your used syringes, any apparatus or any means that can cause harm sa mga katawhan. Ang among barangay dili intawn tapokanan sa inyong mga hugaw,” matod ni Torion.
“Please dispose your waste properly,” dugang niya.
Gibutyag ni Torion sa SunStar Cebu nga ang insidente nataho atol sa usa ka road clearing activity nga gipahigayon sa mga kawani sa barangay, diin nakit-an ang nagkatag nga mga basura sa usa ka sudlonon nga bahin sa dapit.
Sumala sa inisyal nga obserbasyon, ang mga basura naglakip sa puti nga plastik nga mga kagamitan nga gidudahang naay kalabutan sa contraceptive implants o susamang mga pamaagi sa medisina. Ang maong mga basura lagmit gikan sa mga maternity clinic o mga laboratoryo.
Dugang pa sa kapitan, ang mga CCTV camera sa lugar nagpabiling dili magamit human kini nadaot sa magnitude-6.9 nga linog nga niigo sa amihanang Sugbo, hinungdan nga wala pa’y makuptan nga lead ang mga awtoridad hangtod ning pagsulat.
Gihawanan na ang maong mga basura niadtong Sabado sa mga awtoridad subay sa tambag gikan sa City Health Office nga kinahanglan kini makuha dayon.
Nisuway pagkuha og kompirmasyon ang SunStar Cebu sa City Environment and Natural Resources Office alang sa dugang mga detalye apan wala pa kini nihatag og tubag hangtod sa pagmantala niini. / DPC