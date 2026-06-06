Mega project tukoron sa Fourth District sa Sugbo

Usa ka airport, coastal road gikan sa amihanan paingon sa habagatan ingon man usa ka world-class sports complex ang gilaraw ni Cebu Fourth District Congressman Sun Shimura ug Cebu Governor Pamela Baricuatro tukoron alang sa fourth district sa Sugbo.
Kini nasayran atol sa pakighinabi sa gobernador ngadto sa kongresista atol sa pag apud-apod og ayuda ngadto sa mga nabiktimang residente sa magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo.
Matod ni Baricuatro nga ang maong plano gitinguha isip pagpalambo sa ekonomiya sa lalawigan, pag-generate og dugang mga trabaho, ug pag-abag usab sa mga lokalidad nga makabangon gikan sa katalagman nga naagian.
Gitinguha usab sa kagamhanan ang pagpatukod og labing dako nga sports complex nga mahimutang sa Dakbayan sa Bogo susama sa Clark sports hub sa Pampanga. Nasayran nga una kining gi-propose sa Dakbayan sa Naga apan gipaubos kini sa feasibility assessment.
Gihimug-atan ni Baricuatro nga usa sa kinahanglang panigurohon sa pagtukod sa mga edipisyo nga makalahutay kini sa linog ug uban pa’ng kalamidad.
Gawas niini, tinguha sab ni Shimura nga mahinayon na ang north to south nga coastal road isip pagpaluag sa sitwasyon sa trapiko ug paghatag og mas sayon nga access sa mga investors ug negosyante sa Sugbo. / ANV