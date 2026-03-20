Mekaniko gipatay sa karibal sa negosyo

Patay ang usa ka mekaniko human ni pusila sa iyang kanhi amo ug wala pa matagbaw gidunggab pa kini sa makadaghang higayon sa Huwebes sa alas 7:53 sa gabii, Marso 19, 2026, sa Purok Danggit 2, Barangay Sillon, Lungsod sa Bantayan, Sugbo.
Si Ricky Deo Sevilleno, 34, ulitawo nga taga NHA Sillon, Brgy. Sillon, gideklarang dead-on-arrival ni Dr. Melben Angel Jochico sa Bantayan District Hospital.
Nakaangkon siya og samad pinusilan sa walang apapangig nga nilapos sa pikas nawong ug pito ka samad dinunggaban sa dughan.
Wala pa madakpi ang suspek nga si Lyndon Paran Baconas, 34, minyo, negosyante nga nagpuyo sa nahisgutang lugar kinsa daling nisibat human sa krimen.
Si Police Lt. Col. Aldrin Villacampa, hepe sa Bantayan Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga ang biktima ug ang suspek adunay personal nga panagbangi.
Ang suspek adunay negosyo sa mga piyesa sa motorsiklo.
Ang biktima nagtrabaho kaniadto sa tindahan sa suspek.
Ang biktima nibiya sa poder sa suspek kay naghimo og iyang kaugalingong negosyo duol ra sa puwesto sa suspek.
“Diha ni sila nagkasungi, nasuko kining suspek kay gikompentensiyahan siya sa negosyo” matod ni Lt. Col. Villacampa.
Pun-an pa sa mga estorya nga ilang nadawat diin ang matag habig nagkainitay.
Gipasabot ni Villacampa nga tataw kaayong giplano sa suspek ang krimen kay kalit nga naabot sa shop sa biktima kunohay mopalit siya'g tire sealant.
Pero nibunot na hinuon kini sa armas og gipusil sa nawong ang biktima.
Ang biktima nisuway pa pag-ilog sa armas, apan kay samaran na sa nawong nalupig.
Ang suspek nikuhag kutsilyo ug gidunggab ang biktima sa dughan makadaghang higayon.
Nagtuo si Villacampa nga wala pa nakagawas sa isla sa Bantayan ang suspek.
Gitawgan na nila ang asawa niini apan dili na matod pa makontak ang cellular phone sa suspek. / GPL, AYB