Mekaniko nga ‘nakapatay’ sa Iligan City; nadakpan sa Bohol

Mekaniko napusasan human nakuhaan og armas, mga bala dihang gironda sa kapulisan iyang panimalay, Lunes sa alas 7:45 sa buntag Hulyo 29, 2024 sa Lungsod sa Alicia, Bohol.

Ang 55 anyos nga biyudo, mekaniko og motorsiklo ang nasakmitan og kalibre .45 armas, dunay usa ka magazine, upat ka mga bala ug tulo tulo kabhang.

Nasura nga walay lisensiya nga kalapasan sa Republic Act 10591, o otherwise known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Ang operasyon batok sa dinakpan kabahin kini sa Oplan T- Strike Lomongo (Minor Combat Operation).

Si Police Lt. Col. Mark Gifter Sucalit, Force commander sa Provincial Mobile Force Company (PMFC) sa Bohol Provincial Police Office (BPPO), maoy nangulo sa operasyon uban sa mga personnel sa Provincial Intelligence Unit (PIU) Bohol PPO ug Alicia Municipal Police Station (MPS).

Si Sucalit, nga nahinabi sa Superbalita Cebu miingon nga dala nila ang search warrant nga gi-isyu ni Judge Jorge B Espinal, sa Regional Trial Court, 7th Judicial Region, Branch 51, Carmen, Bohol, nga pinitsahan Hulyo 25, 2024.

Human nila nasikop nasuta sab nga aduna kini’y warrant of arrest sa kasong murder sa Iligan City niadtong 2015 ug nagtagotago ang suspek sa Probinsiya sa Bohol.

Matud ni Sucalit, nga ubay-ubay sa mga silingan ang nireklamo batok sa dinakpan, kay kon mahubog magpabuto sa armas, ug ang giingong mani-on sa silingan./ GPL