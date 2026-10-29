Mendoza: Abi’g vapes sud sa kargamento nga gikan sa Laos

Ang babayeng pulis nga nalambigit sa pagsulay sa pagpalusot og gituohang shabu—nga nagkantidad og P3.54 bilyones—gikan sa Laos paingon sa Pilipinas, miingon nga gisultihan siya nga mga vape ug sigarilyo lang ang sulod sa kargamento.
Atol sa pagdungog sa Senate Committee on Public Services niadtong Miyerkules, Oktubre 28, 2026, si Police Executive Master Sergeant Aileen Jayne Mendoza sa Philippine National Police (PNP) Aviation Security Group mibutyag nga ang iyang higala nga si Aldren Nadal Samante miduol kaniya aron mangita og eroplano nga mahimong abangan.
Gipaila-ila usab siya niini ngadto kang Colonel Rudy Isidro, kinsa giingong miyembro sa Coast Guard Auxiliary.
Matod ni Mendoza, ang duha misulay na unta sa pagpangita og pribadong eroplano nga abangan apan wa sila’y nakit-an, una pa sila miduol kaniya.
“Since they couldn’t find a chartered flight, he approached me about it. I then found ALS, which is owned by Captain Toledo,” matod ni Mendoza, nga nagtumong kang Rioklyn Pizarras Toledo, kinsa giila ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla nga maoy nagkuha sa eroplano alang sa giplano nga pagpadala—nga ang iyang papel limitado lamang sa pagpangita og eroplano, ug wala siya masayod nga ang kargamento adunay sulod nga ilegal nga droga.
“What I know, Mr. Chair, is that there are certain requirements, including payment by whoever the consignee is here in the Philippines,” ingon ni Mendoza sa dihang gipangutana kon nakahibawo ba siya nga ang kargamento illegal.
“There was no facilitation involved on my part. What I did was look for an aircraft that could be rented. As for the facilitation, I was no longer the person in charge of that after I found an aircraft,” dugang niya.
Matod usab ni Mendoza, ang iyang supervisor nga si Police Colonel Joanna Zarcilla walay kasayuran bahin sa maong kasabotan.
Gipadayag ni Senador Raffy Tulfo, ang tsirman sa komite, ang iyang pagduhaduha bahin sa giingong kawalay kasayuran ni Zarcilla, ug girekomendar niya ang preventive suspension niini samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
“We are talking about billions here—P3.54 billion. I cannot believe that there was no collusion at the highest levels of whatever agencies were involved in processing these chartered flights,” matod ni Tulfo. /