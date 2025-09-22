Menor de edad ‘gikamang’ sa iyang uyoan

Usa ka uyoan nga nanghinol sa kinatawo sa iyang menor de edad nga pag-umangkon samtang natulog sa sulod sa ilang balay ang gidakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga alas 12:19 sa hapon, Dominggo, Septiyembre 21, 2025, sa Barangay Tangke.
Ang suspek giila nga si alyas Rene, 47, nga nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Siya gisikop ubos sa kamanduan sa hepe sa Naga City Police Station nga si Lieutenant Colonel Verniño Noserale human nagpatabang ang bata uban sa iyang inahan alas 11:40 sa buntag sa maong adlaw.
Nahitabo ang insidente alas 8 sa buntag niadtong Dominggo sa sulod sa ilang balay samtang natulog ang biktima.
Natingala na lang ang biktima nga duna nay nagsige og hikap sa iyang kinatawo ug sa iyang pagmata ang iyang uyoan ang naghimo niini.
Bisan nakamata na siya, nagpadayon gihapon ang suspek ug gihagkan ang iyang bilahan.
Dali nga nibangon ang biktima aron mosumbong sa iyang inahan, samtang ang suspek dali nga nisibat. / AYB