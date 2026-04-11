Menor gidunggab sa hubog, luwas ra

Nalandig sa tambalanan ang usa ka 17-anyos nga lalaki human matod pa kalit nga gidunggab duha ka higayon sa hubog nga silingan sa Sityo Back Rubber, Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes, Abril 9, 2026.
Ang biktima nga giila lang sa alyas nga Troy padayon pang nagpaalim sa Vicente Sotto Memorial Medical Center, apan gikataho nga anaa na siya sa luwas nga kahimtang human naoperahan.
Si alyas Brian, 37 anyos, walay trabaho mao ang gitumbok nga responsable sa krimen.
Kasamtangan siyang gitanggong sa Mambaling Police Station ug mag-atubang og kasong frustrated murder.
Base sa imbestigasyon, nikalit lang og saka ang suspek sa balay sa biktima kinsa natulog niadtong higayona og gihansakan siya sa kutsilyo nga dunay gitas-on nga walo ka pulgada dala sa pul-an.
Sa dugang kasayuran, matod pa nga dunay kalagot ang suspek sa amahan sa biktima apan tungod kay ang iyang naabtan sa balay mao ang anak, kini ang iyahang gidunggab. Nangatarungan sab ang suspek nga duna pud siyay kalagot sa biktima tungod sige kini og panungog niya ug tungod sa iyang tumang kahubog, nakahatag niya kini og kusog nga buhaton ang maong salaod. (JDG)