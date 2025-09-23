Menor nga lalaki mag-birthday sa prisohan, kay nagbinastos

Gipriso ang 17-anyos nga ulitawo kay giingong naghimo og law-ay nga buhat atubangan sa 30-anyos nga babaye nga Person with Disability (PWD) sa Barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga nailhan sa alyas nga “Junjun,” kasamtangang nag-abang og kwarto sa balay sa pamilya sa biktima.
Magsaulog unta sa iyang birthday karong adlawa, Septiyembre 24, ang suspek apan gipapriso na man hinuon kini tungod sa pagbinastos.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police, nadiskubrihan sa amahan sa biktima ang insidente alas 11:00 sa buntag.
Iyang gipangita ang iyang anak ug nakit-an kini sa bakante nga kwarto nga paabangan.
Nakit-an niya ang suspek nga walay sapot sa ubos nga bahin sa lawas ug giingong “nagduwa sa iyang kinatawo” atubangan sa iyang anak.
Giingong gihuboan sa suspek og pajama ang biktima ug didto gihimo ang malaw-ay nga buhat.
Bisan og dili makasulti ang biktima, gikataho nga wala siya mahilabti.
Dali nga gidakop sa amahan ang suspek ug gi-turn over sa Mabolo Police Station.
Desidido ang pamilya sa pagpasaka og kaso batok sa suspek. / JDG