Mensahe ni Pope Francis: Atong kasingkasing naa sa Bethlehem

VATICAN CITY— Sa paghinumdom sa pagkatawo ni Hesus sa usa ka kwadra sa Bethlehem, si Pope Francis sa usa ka wali sa Bisperas sa Pasko miingon nga “ang panagsangka sa mga armas bisan karon” nagpugong kang Hesus “sa pagpangita’g luna sa kalibutan.”

Ang Papa maoy nangulo sa Sunday Mass sa gabii nga gitambungan sa 6,500 ka mga magtutuo taliwala sa kahalangdon sa St. Peter’s Basilica.

“Our hearts are in Bethlehem, where the Prince of Peace is once more rejected by the futile logic of war, ” matod sa Papa, kalabot sa gubat nga gidagkutan sa pag-atake sa Hamas sa Israel niadtong Oktubre 7.

Sa pagsugod sa Misa, usa ka estatwa ni Kristo nga bata ang gipakita atubangan sa altar nga gidayandayanan sa berde ug puti nga mga bulak, ug ang mga bata nga nagrepresentar sa tanang mga suok sa kalibutan nagbutang og mga bulak libot sa usa ka gilded nga truno.

Si Francis, nga nagsul-ob og puti nga mga bisti, nangulo sa Misa nga nagbarog sa tiilan sa usa sa dakong mga haligi sa St. Peter.

Sa paghinumdom nga si Hesus natawo atol sa usa ka census, nga diha sa kasulatan adunay “negatibong mga asosasyon,” si Francis nipasidaan batok sa “pagpangita alang sa kalibutanong gahom ug kusog, kabantog ug himaya, nga nagsukod sa tanan sa natad sa kalampusan, mga resulta, mga numero ug gidaghanon, kalibutan nga obsessed sa kalampusan.”

Sa kasukwahi, si Hesus nisulod sa kalibutan nga mapaubsanon, nagpakatawhanon. “Dinhi, dili nato makita ang diyos sa kapungot ug silot, kondili ang Diyos sa kaluoy, nga nahimong unod ug misulod sa kalibutan sa kahuyang,’’ miingon ang Papa.

Ang paganong diyos gilambigit sa “gahom, kalibutanong kalampusan ug idolatry sa consumerism” miingon ang Papa. “Ang Diyos, sa laing bahin, wala magkinahanglan og magic; dili siya diyos sa komersiyo nga nagsaad sa tanan sa usa ka higayon. Dili kita niya luwason pinaagi sa pagpindot sa buton, apan nagpaduol kanato, aron mabag-o ang atong kalibutan gikan sa sulod.”

Sa dihang natapos ang Misa sa Bisperas sa Pasko, ang papa, nga giduso sakay sa usa ka wheelchair, nipaingon sa basilica nga diha sa iyang sabakan ang life-sized nga Baby Jesus nga gisundan sa mga bata nga nagdala’g mga bouquet.

Ang estatwa gibutang sa pasungan sa usa ka belen sa basilica.

Si Francis, 87, naggamit og wheelchair sa paglibot tungod sa sakit nga ligament sa tuhod ug usa ka sungkod kon duol ra ang lakwon.

Atol sa tradisyunal nga panalangin sa Angelus nga nag-umbaw sa St. Peter’s Square sa udtong tutok, ang Papa nahinumdom niadtong nag-antos sa gubat, nahinumdom sa gubat sa Ukraine ug sa pagpamomba ug pag-atake sa Israel sa Gaza Strip isip tubag sa pag-atake sa Hamas.

“We are close to our brothers and sisters suffering from war. We think of Palestine, Israel, Ukraine. We also think of those who suffer from misery, hunger, slavery,’’ matod ni Francis. “May the God who took a human heart for himself infuse humanity into the hearts of men,” dugang niya.