Mensahe sa UC chancellor

Sud sa tulo ka oras, nabalda ang naandan unta nga klase sa mga tinun-an sa University of Cebu- Banilad Campus sa dihang gideklarar sa school management sa pagkanselar sa tanang klase niini gumikan sa hulga sa pagpamomba, Martes, Agusto 13, 2024.

Si UC chancellor Candice Gotianuy ang mipasalig sa ilang mga tinun-an ug personnel nga pabilin nga luwas ang ilang tunghaan gani mas gipahugtan pa ang security protocols sa tanan nila nga campuses sa Sugbo.

Nakig-alayon sab ang UC sa kapulisan aron mailhan ang nag—post sa pagpanghulga diha sa Facebook.

Si Gotianuy adunay tambag sa mga batan-on ingon man sa mga tinun-an nga nag-atubang og personal crisis o suliran.

“The University has guidance counselors and life coaches who can assist in dealing with any personal problems. We welcome anyone to contact our guidance office or Students’ Affairs Office for any problem or concerns,” pamahayag ni Gotianuy.

Wa pa matino kon estudyante ba sa maong tunghaan ang nag-post sa maong bomb threat.

Ang UC adunay mga hotline nga bukas sud sa 24 oras nga andam moabag niadtong nanginahanglan og counselling. / FVQ