Mental health sa mga Sugboanon gihataga’g pagtagad sa Kapitolyo

Usa ka grupo ang giumol sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nga maoy moabag sa pagtutok sa mga programa sa mental health sa mga Sugboanon.
Si Dr. Nikki Catalan, Health Consultant sa Kapitolyo nagkanayon nga gusto nilang hatagan og pagtagad ang mental health sa lalawigan gawas sa physical health.
“Kay we’ve noticed man gud with regard to mental health bitaw taas kaayo ang rate sa depression, anxiety, even the suicide rates,” matod ni Catalan.
Kini maoy hinungdan nga gisusi ang maong mga kaso sa Probinsiya sa Sugbo aron mahatagan og alibyo ug dugang nga programa nga makaabag sa pagpanalipod sa mga nakasinati niini.
“Amo pa na gi-try og map kay wala gyud ta’y proper mapping bitaw asa ang mga cases,” dugang niya.
Usa ka tigom ang gipahigayon sa Kapitolyo nga gilangkuban sa mga representante gikan sa pribado ug pampublikong sektor aron hisgutan ang nagkadaiyang kaso sa mental health ug ang epekto niini diin sagad sa mga apektado ang kabataan.
Gawas sa maong sektor, gusto sab ni Catalan nga makig-alayon sa mga tunghaan aron masuta ang kahimtang sa mga batan-on ug tinun-an.
Usa ka tigom sa kabatan-onan ang giandam sa Kapitolyo alang sa pagpalawom sa hisgutanan.
Imbitado niini ang mga lider ug representante sa matag lokalidad, lakip ang pipila ka mga doktor, ug speaker nga magtudlo kanila sa mga importansya sa mental health. / ANV