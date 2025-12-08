Mental health support sa mga law enforcer gipalig-on sa Mandaue

Nagsugod na ang Mandaue City sa una niining programa sa mental health nga gipahinungod sa mga nagpatuman sa balaod.
Matod sa mga lokal nga opisyal, kini usa ka pag-ila sa ilang emosyonal nga mga kalisdanan ug nagtumong sa pagpalig-on sa ilang kinatibuk-ang kaayuhan.
Si Konsehal Kevin Cabahug niingon nga ang programa usa ka kolaborasyon tali sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Philippine National Police (PNP), ang Gobiyerno sa Mandaue, ug ang Substance Abuse and Mental Health Services Office (SAMHSO).
Iyang gipasabot nga bisan kon ang mga nagpatuman sa balaod physically fit, kinahanglan sab nga sila himsog sa pangisip aron maayo nilang mahimo ang ilang katungdanan.
Dugang niya, kini nga programa nahiuyon sa prayoridad ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Gitataw sa konsehal nga ang siyudad wala lang nagtan-aw sa pisikal nga kahimsog kondili nagtutok sab sa mental fitness taliwala sa mga opisyal sa polis ug mga personnel sa prisohan.
Matod ni Cabahug, ang inisyatiba makatabang sa mga nagpatuman sa balaod sa paghimo og self-checks, pag-assess sa ilang kondisyon, ug pagkat-on unsaon pag-atubang sa stress nga dala sa kabug-at sa ilang trabaho.
Si Niño Dargantes, representante sa SAMHSO, nipasabot nga ang kalihukan nagtutok sa pag-ila sa kasagarang mga problema nga giatubang sa mga nagpatuman sa balaod ug paghimo og mga solusyon pinaagi sa stress management ug emotional regulation training.
Iyang giingon nga ang tumong mao ang pagpakatawhanon niadtong nagsul-ob og uniporme, mga indibidwal nga kasagaran giisip nga lig-on ug dili matarog, apan hilom nga nagdala og mga emosyonal nga palas-anon.
Dugang niya, gipalig-on ni Mayor Ouano ang mga paningkamot sa mental health pinaagi sa pag-hire og dugang mga psychometrician ug paghatag sa SAMHSO og usa ka psychologist aron maseguro ang malungtarong suporta.
Ang programa gisugdan na sa mga personnel gikan sa PNP ug BJMP ug gikatakda nga magpadayon kada bulan.
Matod ni Dargantes, ang sunod nga mga sesyon maglakip sa Bureau of Fire Protection (BFP) ug uban pang mga bag-ong partisipante aron mapalapdan ang coverage sa inisyatiba. / ABC