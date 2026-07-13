Mental health support team sa Sugbo gipadala sa Mindanao

Nipadala og psychosocial ug mental health support team ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ngadto sa mga dapit sa Mindanao nga grabeng naigo sa magnitude 7.8 nga linog.
Gipahibalo ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga gawas sa pinansyal nga tabang, gilantaw sab sa iyang pamunoan ang importansya sa kahimsog sa pangisip ug emosyonal nga kahimtang sa mga biktima.
Ang Mental Health ug Psychosocial Support (MHPSS) Team sa Cebu Provincial Health Office, nakig-alayon sa Department of Health Central Visayas (DOH) 7) aron ipadala sa Sarangani Province.
Sila ang mohatag og psychosocial interventions alang sa mga survivor sa maong kalamidad, ilabi na sa General Santos City, Sarangani, ug ubang bahin sa Mindanao.
Gawas sa pagpahigayon og counseling sa mga indibidwal ug pamilya, giapudapod sab sa grupo ang mga essential medicines ug MHPSS kits isip dugang abag sa emosyonal ug pisikal nga panginahanglanon sa mga biktima.
Matod ni Dr. Nikki Catalan, ang Cebu Provincial Health Consultant, nagpadayon gihapon ang kakuyaw sa mga biktima, ilabi na sa mga bata tungod sa serye sa mga aftershocks.
“For many survivors, the effects of a disaster do not end when the shaking stops. Families may continue to experience fear, anxiety, grief, uncertainty, and distress as they deal with damaged homes, disrupted livelihoods, aftershocks, and the long process of recovery,” pasabot ni Dr. Catalan.
Nasayran nga una na nga nipadala ang Probinsiya sa Sugbo og kinatibuk-ang P35 milyunes nga pinansyal nga tabang nga gibahin ngadto sa mosunod nga mga dapit: General Santos City (P10 million), Sarangani Province (P10 million), Davao del Sur (P5 million), Davao Occidental (P5 million), ug South Cotabato (P5 million). / ANV