Menteryo sa Lapu-Lapu City plano’ng padak-an

Ang mga opisyal sa Simbahan nagplano nga magtukod og mga tag-lima ka andana nga nitso sa Humay-Humay Catholic Cemetery sa Barangay Gun-ob, Dakbayan sa Lapu-Lapu, aron tubagon ang nagkadaku nga panginahanglan alang sa luna sa lubnganan, samtang gihatagan usab og konsiderasyon ang aspeto sa kalikopan (environment) sa proseso sa pagtukod.
Si Fr. Rev. Benido Tumol, MSC, parish priest ug rector sa Virgen de la Regla National Shrine, sa usa ka interbyu, nagkanayon nga ang mga bukog gikan sa daang mga lubnganan nalimpyohan na aron paghatag og agianan alang sa pagtukod sa bag-ong mga nitso.
Matud niya, ang planong pagtukod sa bag-ong apartment-style nga nitso gituyo aron makahatag og dugang nga luna sa lubnganan aron matubag ang nagkataas nga panginahanglan alang sa cemetery spaces sa maong dakbayan.
Sumala ni Tumol, lima ka mga lugar ang giila sa sementeryo alang sa pagtukod sa dugang luna, usa ka sugyot nga gipahibalo na sa City Office of the Building Official (OBO).
Gihulat na lang sa maong proyekto ang building permit gikan sa OBO alang sa pagtukod sa mga pantiyon.
Ang Humay-Humay Catholic Cemetery, nga gidumala sa Virgen de la Regla National Shrine, gilandungan sa dagko ug daan na nga mga kahoy.
Si Tumol niingon nga kon mahimo dili lang hilabtan ang mga kahoy tali sa ilang expansion plan sanglit makahatag kini og landong sa mga sam-ang.
Dugang pa niya, ang inisyatiba nahiuyon usab sa ilang adbokasiya sa pagpanalipod sa kalikopan.
“We are not only concerned about the number of niches, but we are also concerned of the environment,” matod ni Tumol.
Ang plano sa pagtukod naglangkob sa duha ka scheme.
Ang unang scheme gilauman nga maglakip sa gibanabanang 4,000 ka dagkong nitso, 1,000 ka gagmay nga nitso, ug 5,000 ka bone chambers, samtang ang ikaduhang scheme adunay mas gamay nga kapasidad alang sa paglubong.
Bisan pa, matud ni Tumol, ang mga plano nag-agad pa sa pag-apruba, naghulat sa mga resulta sa ocular inspection nga gihimo sa grupo sa mga pastor ug sa project architect aron masusi kun unsang mga kahoy ang posibleng maapektuhan.
Sa kasamtangan, ang Humay-Humay Catholic Cemetery adunay kapin sa 12 mil ka mga indibidwal nga gipanglubong. / DPC